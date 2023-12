Atac: 400 nuovi autobus entro la fine del 2024, in vista del Giubileo

In vista del Giubileo del 2025, su Roma circoleranno oltre 300 nuovi autobus in gestione di ATAC: arriveranno anche mezzi elettrici.

Dopo un anno 2022 caratterizzato da scarse forniture di nuovi mezzi, il 2023 ha portato un respiro di sollievo per Atac, con l’introduzione di 151 autobus, segnando una svolta nella gestione del parco mezzi della capitale.

I nuovi autobus di Atac in vista del Giubileo

Nel dettaglio, sono stati consegnati 118 Mercedes Citaro C2 Hybrid a tre porte, di cui 43 finanziati direttamente da Atac e 75 di proprietà di Roma Capitale concessi in usufrutto oneroso. Inoltre, sono entrati in servizio 33 minibus Mobi City, principalmente operanti sul litorale di Ostia. Questi nuovi mezzi hanno permesso di sostituire circa 200 autobus con più di 15 anni di servizio, contribuendo a migliorare la qualità del servizio e la sicurezza dei passeggeri.

I nuovi mezzi che entreranno in funzione per il 2025

Guardando al futuro, come spiega Odissea Quotidiana, i numeri delle forniture saranno significativamente più elevati, soprattutto in previsione del Giubileo. A partire da gennaio/febbraio 2024, Atac prevede l’ingresso in servizio di 22 Citymood a metano, chiudendo un accordo quadro attraverso la piattaforma Consip con Industria Italiana Autobus. Nel corso dell’anno, saranno consegnati anche i 322 autobus da 12 metri a metano e i 110 bus ibridi da 18 metri forniti dalla Solaris Bus & Coach, vincitrice delle gare gestite dalla Società Giubileo 2025.

Rinnovare la flotta Atac in vista del Giubileo

Questi nuovi mezzi consentiranno di rinnovare completamente la flotta di Atac, con una particolare attenzione alle tecnologie a basso impatto ambientale. In particolare, i 322 autobus a metano contribuiranno a ridurre le emissioni di gas serra e di polveri sottili, mentre i 110 bus ibridi garantiranno un risparmio di carburante e di consumi.

Nuovi autobus elettrici a Roma

Tuttavia, una delle sfide più imminenti è l’introduzione dei primi 109 autobus elettrici provenienti dalla gara da 411 veicoli vinta dalla Romana Diesel. La società, principale distributore dei bus Iveco nella Regione Lazio, sta attualmente lavorando contro il tempo per attrezzare le rimesse di Portonaccio e Tor Sapienza con le necessarie infrastrutture di ricarica per supportare la flotta di mezzi elettrici.

Oltre 300 autobus nuovi in funzione nell’arco del 2024

Entro la fine del 2024, Atac prevede di mettere in servizio tra i 300 e i 400 nuovi autobus, rinnovando significativamente la flotta e migliorando l’esperienza di viaggio per i cittadini romani. Questi sforzi si affiancheranno al piano di sostituzione dei circa 400 bus della Roma TPL da parte dei nuovi gestori della rete periferica, programmati per iniziare il 1° gennaio 2024 e protrarsi per circa 300 giorni consecutivi.

Il rinnovamento atteso di Atac

In conclusione, il 2023 ha segnato un importante passo avanti per Atac, mentre il 2024 si prospetta come un anno chiave per l’implementazione di nuovi mezzi, contribuendo a modernizzare e ottimizzare il sistema di trasporto pubblico in vista del Giubileo.