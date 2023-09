Atac tariffa agevolata, boom di richieste per le tessere under 19

Procede a gonfie vele l’iniziativa approvata dalla Regione e che interessa soprattutto i più giovani: stiamo parlando dell’abbonamento Atac a tariffa agevolata. Boom di richieste per l’attivazione delle tessere soprattutto da parte degli under 19.

Roma, l’iniziativa della Regione accolta positivamente dalla cittadinanza

Ne abbiamo parlato solo qualche giorno fa della piacevole iniziativa approvata dalla Regione e in vigore per il momento soltanto nelle città romane e non in altre zone d’Italia: stiamo facendo riferimento alla possibilità concessa ai cittadini di utilizzare i bus gratuitamente.

La proposta, avanzata dal Consiglio Comunale già tempo addietro, è entrata in vigore il 7 settembre e ha fatto piacere soprattutto ad una fascia della popolazione che è quella che più utilizza i mezzi di trasporto, ovvero i giovani.

Spostarsi a Roma per raggiungere scuole ed università può essere davvero complicato se non si ha a disposizione un’automobile o se l’abbonamento per usufruire dei mezzi di trasporto è costoso.

Poiché non tutti gli studenti hanno a disposizione un proprio veicolo e poiché gli abbonamenti anche annuali, nonostante ci siano delle agevolazioni sulla base del reddito annuo, costano sempre di più, ecco che la Regione ha deciso di andare incontro ai giovani. E a quanto pare l’iniziativa piace e anche tanto, in particolare agli under 19: boom di richieste per l’attivazione della card.

Atac tariffa agevolata: studenti contenti

Attiva solo dal 7 settembre la tariffa agevolata per usufruire gratuitamente dei mezzi pubblici, arriva già il boom di richieste. A presentare la domanda per ottenere la card che rappresenta un passepartout per utilizzare i vari mezzi pubblici che circolano per Roma, sono soprattutto gli studenti e in particolare gli under 19.

Si dice davvero soddisfatto e sorpreso Roberto Gualtieri, il sindaco di Roma così come anche l’assessore alla mobilità, Eugenio Patanè. Queste figure politiche non si aspettavano che l’iniziativa proposta potesse essere accolta con così grande piacere dalla cittadinanza giovane.

Oltre il 69% dei giovani residenti a Roma ha richiesto la scheda per usufruire dei servizi Atac gratuitamente ovvero più di 16.000 gli studenti che già da ora possono utilizzare illimitatamente i mezzi di trasporto per raggiungere scuole ed università.

Come specificato in una nota pubblica, chi ha i requisiti per poter usufruire di questa agevolazione dovrà pagare solo una somma corrispondente a €50 da versare annualmente. Il pagamento di questa cifra consente di poter utilizzare autobus gratuitamente per 12 mesi. Apprezzatissima la proposta approvata dal Consiglio Comunale da parte di tutti i cittadini e non soltanto dagli studenti.

In questo modo, come ha specificato anche il sindaco, si stimola la cittadinanza ad utilizzare i mezzi pubblici che sono sempre più green e meno inquinanti, favorendo sia la tutela ambientale che salvaguardando il portafoglio delle famiglie. È un costo di non poco conto infatti il pagamento annuale o mensile degli abbonamenti ai trasporti pubblici che grazie a questa nuova disposizione potranno ora essere utilizzati di più e meglio.