Attentato a New York, spari nella metro: almeno 16 feriti

Un attentato ha scosso New York. Uno sconosciuto ha iniziato a sparare nella stazione metro di Brooklin. Ci sono almeno 16 persone ferite. Di queste alcune sono gravi. Alcuni dei feriti sono stati colpiti dalle pallottole, mentre altri sono rimasti feriti a causa della calca che si è creata nel tentativo di fuga.

Sul posto è intervenuta la polizia. Si tratta della fermata della metropolitana che sorge sulla 36th Street, nel quartiere Sunset Park. In quel punto passano le linee metro D, N e R. L’attentato, come riporta il New York Times, è avvenuto pochi minuti prima delle ore 8:30 ora locale. La prima telefonata al 911, numero delle emergenze americano, è arrivata alle ore 8:27.

See footage from inside the train car where at least 13 people were injured and five were shot in an NYC subway shooting in Brooklyn, New York. Sources are reporting a possible smoke device was detonated during the incident. https://t.co/s7flP955tu pic.twitter.com/v9zaycOHcc

— CNN (@CNN) April 12, 2022