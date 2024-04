Le vittime accertate sarebbero due, ma sono tuttora in corso i sopralluoghi delle forze dell’ordine.

L’attentato è avvenuto in un affollato centro commerciale di Westfield Bondi Junction, alla periferia orientale di Sydney.

Attentato in un centro commerciale a Sidney, vittime e feriti

Ci sarebbero diversi morti nell’attentato registrato nel pomeriggio di venerdì – le 8 di mattina in Italia – in un centro commerciale di Sydney, il Westfield di Bondi Junction, secondo quanto scrive il Sydney Herald citando un testimone che dice di aver visto diversi corpi per terra, in particolare almeno due.

L’attentatore, di cui non si conoscono ancora le generalità, è stato ucciso dalla polizia. Al momento non si esclude alcuna pista, neppure quella terroristica. L’uomo avrebbe accoltellato diverse persone, che stavano facendo shopping nel centro commerciale.

Footage has emerged of the horrific stabbing in Sydney’s Bondi Junction, with initial reports suggesting victims included one baby and six adults: https://t.co/JM7N0N1NpO pic.twitter.com/B98rPlrT3I — The Australian (@australian) April 13, 2024

Tra i feriti ci sarebbe anche un neonato di nove mesi. Il piccolo è stato trasferito in ospedale per le cure necessarie.