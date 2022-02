Aumento Pensioni 2022, i nuovi importi: ecco di quanto aumenterà la tua pensione

Aumento Pensioni 2022, ecco i nuovi importi. Novità sul fronte pensioni con alcuni importi che potrebbero variare a breve. Dal 1 gennaio sono scattati infatti gli adeguamenti delle pensioni all’inflazione e tra pochi giorni, da marzo, entrerà una nuova maggiorazione per rapportare gli importi al costo della vita. Ma di quanto parliamo? Vediamolo nel dettaglio.

Aumento Pensioni 2022, ecco come aumenterà la tua pensione

L’Inps ha proceduto alla rivalutazione provvisoria delle pensioni nella misura dell’1,6% (applicate a gennaio e febbraio), poi consolidata nella misura dell’1.7% che scatterà dal prossimo marzo. L’importo base di riferimento è quello della pensione minima che per il 2022 è stato individuato in 523.83 euro dal 1 gennaio (qui la circolare con tutte le informazioni nel dettaglio).

Ma come si tradurrà tutto questo nell’importo della pensione? Secondo le tabelle fornite ci sono una serie di scaglioni ai quali applicare le rivalutazioni. Fino a 2.062.32 euro si applica quella massima dell’1.7%, dopodiché, a scalare, quella dell’1.53% fino a 2.577.90, e oltre pari all’1.275%.

Ad esempio per una pensione pari a 2.700 euro la rivalutazione sarà dell’1.7% fino alla parte di reddito pari a 2.062.32 euro (35 euro circa), quindi dell’1.53% su 515.58 euro (8 euro circa), ovvero la differenza tra primo e secondo scaglio, ed infine dell’1.275% sulla parte residua fino ad arrivare a 2700.00 euro (124 euro per una rivalutazione di circa 2 euro). L’aumento totale della pensione sarà pertanto in questo caso di 45 euro circa.