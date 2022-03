Autisti abusivi all’aeroporto: elevate sanzioni per oltre 8mila euro

Autisti abusivi all’aeroporto. Sono state identificate dai Carabineri 4 persone che sprovvisti di licenza procacciavano clienti tra i passegeri in transito nello scalo aeroportuale internazionale ‘Leonardo Da Vinci’.

Sanzionati dai Carabinieri 4 persone

Nelle ultime ore, all’uscita del “Gate 3 – Arrivi”, i Carabinieri hanno sanzionato quattro autisti che svolgevano abusivamente servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone. I quattro sono stati sorpresi mentre procacciavano, senza averne titolo, clienti tra i passeggeri in transito.I Carabinieri hanno elevato delle sanzioni per un importo totale di € 8.256.