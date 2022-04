Le intemperie stanno diventando sempre più pericolosi, dei veri cataclismi che si portano via con sé auto, muretti e veicoli di ogni genere. Purtroppo negli ultimi anni sono stati centinaia gli utenti che si sono trovati a dover affrontare serissimi problemi, specialmente per allagamenti, straripamenti di fiumi e laghi oltre che per problemi di piogge intense.

Facciamo questo discorso perché in tanti hanno affrontato il problema di Auto alluvionate. Cosa sono? Le parole sono semplici da “comprendere”, parliamo di veicoli che sono stati completamenti immersi nell’acqua, ma dove ci sono delle complessità diverse.

Un’auto alluvionata può rimanere bloccata nel suo garage e essere invasa dalle acque che la ricoprono interamente. Altre invece hanno dei problemi di acqua che arriva a metà della sua altezza e ci sono poi quelle che sono state trascinate via.

Nonostante il risultato sia quello di avere un veicolo che è danneggiato è vero che per le auto trascinate si presentano altri danni che interessano gli ammortizzatori, il freno e la carrozzeria. Nel momento in cui vengono portate via dalle acque esse possono impattare verso altri veicoli, mura oppure hanno degli scontri con sassi e rami che sono mischiati all’interno delle acque.

Quali sono i problemi dei veicoli alluvionati

I problemi che si hanno in queste auto che sono state alluvionate dipendono da dove sia arrivata l’acqua. Per esempio le acque che arrivano a metà dell’altezza dell’auto hanno interessato uno spazio che parte da ammortizzatori, motore, trasmissione, impianto frenante e carrozzeria.

Quando invece esse sono ricoperte interamente è normale che ci siano dei danni sia all’interno del motore e di tutto quello che riguarda i meccanismi che compongono la funzionalità del veicolo, ma sicuramente avranno avuto dei danni anche a livello della tappezzeria. I finestrini, lunotti e parabrezza, sono studiati per essere resistenti, ma non è detto che riescano a sopportare la pressione delle acque.

Di conseguenza l’acqua può entrare all’interno e arrivare a svolgere un danno di ristagno delle acque nelle tappezzerie, cuscini e imbottiture interne che è disastroso. Alla fine quindi si ha un’auto che deve subire delle riparazioni e interventi di vario genere sia all’interno che nelle parti meccaniche.

Ovviamente è necessario che ci siano dei tecnici che possano valutare gli interventi da fare perché un privato comprende quali sono le sporcizie interne, ma difficilmente potrà capire il guasto a livello meccanico.

Comprare un’auto alluvionata?

Nella vendita della auto usate troviamo perfino quello che riguarda la vendita di un’auto alluvionata. Anzi vediamo che ci sono moltissimi Concessionari e liberi professionisti che sono interessati a comprare questi veicoli perché essi possono fare dei lavori di manodopera a costo zero, grazie alle proprie officine, riportando un’auto ad uno stato originale, cioè come nuova.

Vero è che un utente potrebbe magari non trovare interessante tale acquisto, ma quando poi si arriva ad avere la certezza di una garanzia e di ottime prestazioni dei veicoli, ecco che allora si dovrebbe considerare la qualità proposta e il costo, che è molto basso.

Alle volte poi ci sono degli affari veri e propri perché queste sono vetture che vengono totalmente controllate prima di rimetterle in vendita.