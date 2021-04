Autocertificazione Pasqua e Pasquetta 2021: il modulo PDF da stampare per gli spostamenti, cosa si può fare e cosa no

TUTTE LE REGOLE IN VIGORE IN QUESTI TRE GIORNI DI FESTA

Autocertificazione Pasqua e Pasquetta 2021, il modulo da stampare per spostarsi in questo weekend. Tutta l’Italia sarà infatti in zona rossa ma sarà possibile spostarsi, seguendo tutta una serie di regole, per andare a trovare amici o parenti. Per farlo però servirà l’immancabile documento che, purtroppo, ormai ci accompagna da oltre un anno.

Scarica qui il modello_autodichiarazione_editabile_pasqua_2021

Cosa si può fare a Pasqua e Pasquetta? Regole e restrizioni per domenica 4 e lunedì 5 aprile 2021

Fino al 6 aprile 2021, in zona rossa ricordiamo che sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:

per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma)

il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione (si veda la FAQ specifica).

Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono invece vietati fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile 2021.

Amici e parenti: le deroghe per Pasqua e Pasquetta sul modello del Natale

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sarà consentito tuttavia una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione.

La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

Pasqua e Pasquetta 2021, seconde case: cosa cambia, dove ci si può spostare

Con l’ultimo decreto Draghi c’è la possibilità di raggiungere le seconde case, anche quelle che si trovano in un’altra provincia o Regione. Come si legge nelle FAQ, lo spostamento nelle seconde case è consentito in zona bianca, arancione e rossa a patto che a muoversi sia solo il nucleo familiare abitualmente convivente.

La seconda casa deve essere di proprietà o in affitto. Il contratto deve esser stato stipulato tuttavia prima del 14 gennaio 2021 e nell’abitazione non devono esserci altre persone che non siano della stessa famiglia.

Sì anche allo spostamento per raggiungere le seconde case che si trovano fuori Regione (da e verso qualsiasi zona), ma chi si muove deve portare con sé un documento che attesti la proprietà o un certificato dove c’è nero su bianco il contratto di affitto.

Pasqua e Pasquetta 2021: quali sono le Regioni dove non si possono raggiungere le seconde case

Molti governatori hanno deciso di chiudere alla possibilità di raggiungere le seconde case. Il Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, ha disposto il divieto di entrare nel territorio sardo per esigenze diverse da quelle di salute, lavoro o necessità. Stesso discorso per la Valle d’Aosta, dove è vietato andare nella seconda casa a chiunque provenga da un’altra Regione.

In Campania, invece, i residenti non possono spostarsi per raggiungere le seconde case, se non per comprovate esigenze. In Toscana, chi arriva da un’altra Regione (a meno che non abbia la residenza in Toscana) non si possono raggiungere le seconde case fino a domenica 11 aprile.

Sì all’attività sportiva vicino casa

Benché rappresenti l’alternativa meno “allettante” specie in giornate in cui, tradizionalmente, ci si riuniva a tavola è possibile praticare attività motoria all’aperto.

Quest’ultima tuttavia è consentita solo se svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti.

Sono aperti i negozi?

I negozi consentiti dal codice Ateco restano aperti solamente sabato 3 aprile. Domenica e lunedì sono aperti farmacie, edicole, tabaccai. I parrucchieri restano chiusi.

Sono aperti i bar o i ristoranti?

No. In quest’area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.

Tuttavia è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande: dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni e dalle 18.00 alle 22.00 è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario.

Autocertificazione Pasqua e Pasquetta 2021: scarica il modulo in formato PDF, compilalo online o in formato JPG

Qui il documento PDF da compilare online e stampare da portare con sé in caso di controllo delle forze dell’ordine. Nella foto invece il formato “foto” dello stesso modello.