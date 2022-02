La tua vecchia auto non va più o, semplicemente, hai deciso di prenderne una nuova. In ogni caso hai bisogno di rottamarla. Ma come bisogna procedere? Qual è il costo rottamazione auto? Esiste davvero e come funziona la rottamazione auto gratis? Quali documenti servono? Nell’articolo seguente potrete scoprire nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere sulla rottamazione auto e scooter a Roma.

Come funziona la rottamazione auto Roma

Per prima cosa l’interrogativo più semplice: perché rottamare un’auto? Sono molti i motivi per cui è necessario rottamare un’auto nel 2022: perché non funziona più bene, perché si è ha avuto un incidente o, semplicemente, perché è troppo vecchia e se ne vuole acquistare una nuova. Qualsiasi sia il motivo, è bene sapere come muoversi in questa situazione, qual è il costo della rottamazione auto e quali sono le modalità delle demolizioni auto Roma.

Scopriamo quindi insieme i vari passaggi della rottamazione auto gratis. Per prima cosa partiamo con lo spiegare che la demolizione viene autorizzata dal Comune e dalla Regione. Ma, a monte di ciò, quello che è indispensabile è che il personale delle ditte a cui ci rivolgiamo sia in possesso delle competenze e delle attrezzature giuste: ogni mezzo, infatti, è composto dai più svariati materiali, dal ferro alla plastica, dal vetro al pellame. Non solo: sono presenti anche liquidi vari e gas, a volte anche materiali pericolosi, che vanno smaltiti o riciclati nella maniera corretta. Possiamo semplificare le varie tappe in questo modo:

Ritiro a domicilio del veicolo;

Trasporto al Centro demolizione auto Roma ;

; Messa in sicurezza del veicolo con asportazione di liquidi e gas;

Auto recupero ricambi usato;

Stoccaggio;

Frantumazione;

Invioalle fonderie ed agli impianti di riciclaggio;

Smaltimento del “car-fluff” (materiali non riutilizzabili dopo la frantumazione)

Qual è il costo della rottamazione auto?

Questa è la parte più interessante: le autodemolizioni Roma, se ci si rivolge alla giusta società di rottamazione, è totalmente gratuita. Si paga solo il ritiro del veicolo al costo di 50,00 euro e, se invece il veicolo viene portato dal proprietario, non c’è alcun costo aggiuntivo. Se invece si vuole rottamare un mezzo a due ruote il costo è di 90,00 euro. Non solo, totalmente gratuiti anche il certificato di rottamazione (immediato), le pratiche di radiazione veicolo dal PRA e le pratiche ACI. Autodemolizioni Roma prevede la rottamazione auto gratis anche la domenica!