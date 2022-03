Aziende “rosa”, alla Euro&Promos più del 70% sono donne: oltre 10 nel management

La continua crescita della Euro&Promos FM Spa, società leader in Italia nel comparto del facility management, è caratterizzata da una forza propulsiva che arriva dalle “quote rosa”. Operativi su tutto il territorio nazionale ci sono 6000 collaboratori, di questi il 75% sono donne, con un’età che va dai 30 ai 55 anni.

Donna è la presidente di Euro&Promos FM S.p.A., Gloria Querini, e gran parte del management. Tra cui Patrizia Sacilotto, control manager, Federica Zerman, HR Manager, Elsie Cargniel Bergamasco, Chief Legal Officer. Ma anche Nada Savorgnan, Purchasing Manager, Giorgia Onivello, Area Manager della Divisione Cultura e Valentina Zilli, che si occupa della comunicazione aziendale.

L’azienda ha recentemente chiuso il bilancio del 2021 arrivando a un volume d’affari di 125 milioni di euro continua a ricercare personale, attualmente ci sono una cinquantina di posizioni aperte in tutto il Paese “Sappiamo far conciliare il lavoro con il nostro ruolo in famiglia – spiega Gloria Querini –, le persone riescono ad essere produttive in base a quello che riescono a fare anche nella vita privata, questa è la filosofia che seguiamo in Euro&Promos”. “Siamo professionisti/ste nell’invisibile” prosegue, citando il payoff del Brand. “Pensiamo alle migliaia di donne operative negli ospedali, nelle case di riposo, presso gli headquarters di importanti gruppi. Sono mansioni fondamentali per la società, spesso considerate scontate. E la passione, la cura, l’attenzione sono caratteristiche tipiche della donna”.

Federica Zerman, direttore del personale da oltre 20 anni nel gruppo, in prima linea nell’osservare la marea rosa crescere ed evolversi, racconta: “Abbiamo do ne che hanno passato con noi la gran parte della loro vita professionale, questo è un segno distintivo di come si siano legate all’azienda e l’azienda a loro. L’altra particolarità riguarda invece le nuove assunzioni, non ci siamo mai fermati e anche durante la pandemia abbiamo continuato ad allargare la squadra, anche con molte giovani laureate, che hanno il vantaggio di portare una certa freschezza e competenze nuove”.

In questo periodo storico – ricorda Querini – il ruolo del facility management è stato essenziale. “La pandemia è stata una rivoluzione che ha cambiato le nostre abitudini e le attenzioni che usiamo nella vita di tutti i giorni. Il nostro comparto ha recuperato centralità e importanza. Euro&Promos ora punta perciò sull’innovazione tecnologica e sulla ricerca, oltre che sulla formazione del nostro personale”. Ci tiene infine a precisare la Presidente “I traguardi non sarebbero raggiungibili se non grazie al connubio perfetto tra pregi e difetti di tutti, uomini e donne insieme. Per esempio, noi crediamo moltissimo nelle partnership tra aziende, territorio e Istituzioni”.