Bagarre al Consiglio comunale di Fiumicino, Gonnelli cacciato dall’Aula per la bandiera della Palestina (VIDEO)

Mauro Gonnelli cacciato dal Consiglio comunale di Fiumicino: allontanato perché esponeva la bandiera della Palestina tra il pubblico

Polemica al Consiglio Comunale di Fiumicino, nella giornata di martedì mattina. Tutto si sarebbe scatenato durante la discussione di una mozione per gli aiuti umanitari per lo scontro israelo-palestinese, dove in un primo momento la maggioranza che sostiene il sindaco Mario Baccini voleva inviare le risorse solamente alle parti del popolo israeliano. Una scelta politica cambiata in corso d’opera e dopo quasi due ore di sospensione di seduta dell’assemblea, grazie alle contestazioni dell’opposizione e una parte del pubblico presente in Aula consiliare.

Bagarre al Consiglio comunale di Fiumicino per la Palestina

Secondo alcuni presenti in Aula durante il Consiglio comunale di ieri, tutto sarebbe partito dalle richieste del presidente d’Aula Roberto Severini. Il consigliere avrebbe richiesto di non esporre, durante la seduta comunale, degli oggetti chiaramente riconducibili alla realtà palestinese. Una linea dura che avrebbe toccato un consigliere comunale dell’opposizione, che aveva la colpa solamente d’indossare al collo una kefiah palestinese. Episodio che creerà un effetto domino in tutta l’aula consiliare, tra lo sdegno della stessa opposizione di Fiumicino e alcuni presenti in Aula.

Mauro Gonnelli cacciato dall’Aula consiliare per la bandiera palestinese

La richiesta di allontanamento arriverà anche per Mauro Gonnelli, ex Presidente del Consiglio comunale di Fiumicino e venuto in qualità di pubblico ad ascoltare l’Assemblea. E’ bastata tirare fuori la bandiera della Palestina ed esporla sulla sedia dov’era seduta, per far richiedere al presidente Severini l’intervento della Polizia Locale. In un breve video di pochi secondi, si vede l’ex consigliere comunale scortato fuori dall’Aula dai vigili e accompagnato anche da un’Assessore dell’attuale Giunta di Mario Baccini.

Insulti dentro l’Aula comunale di Fiumicino

La situazione non sarebbe finita con l’allontanamento dei sostenitori della causa palestinese al Consiglio comunale di Fiumicino e l’azione dei vigili. In un video in nostro possesso, una voce sarebbe immortalata mentre insulta gravemente Mauro Gonnelli. La voce, che per qualcuno sarebbe chiaramente riconducibile a un politico locale, direbbe: “Si metta la bandiera nel c**o”.