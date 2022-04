L’uso di toilette che sono provvisorie e non che sono strutture fisse, consentono di poterle usare per eventi e manifestazioni o per situazioni di lavoro, rispettando l’ambiente e la legge.

In passato, ma parliamo prima degli anni 2000 le sagre di paese, i cantieri edilizi oppure anche alcune cerimonie all’aperto, venivano molto limitate e spesso si rischiava di avere degli escrementi umani che venivano abbandonati in zone che poi erano di uso comune.

Per il rispetto dei lavoratori e delle persone, per una decenza civica e per rispettare l’ambiente, la legge ha studiato un obbligo che deve essere rispettato per non incorrere in sanzioni oppure in improvvisi controlli che possono addirittura mettere sotto sequestro l’area.

Tutto questo ha spinto a migliorare i Bagni chimici che oggi sono di diverse qualità, addirittura ci sono dei bagni che sono di superlusso da usare in alcune cerimonie che sono poi particolarmente eleganti, ma che si svolgono all’aperto.

In quali situazioni si usano il bagno chimico?

Abbiamo dato qualche consiglio su dove si potrebbe usare un bagno chimico, ma oltre ad estendere il discorso, vogliamo dire quali sono le motivazioni che vi devono spingere a richiederli, perché ci sono delle leggi da rispettare.

Nei cantieri edilizi è fondamentale che, in base alla quantità del personale, ci siano delle quantità di bagni da posizionare all’interno dell’area definita da cantiere. Ovviamente le ditte hanno bisogno di queste “strutture” per il rispetto ambientale e delle persone. Il bagno può essere completo di lavandino.

Le cerimonie e gli eventi che sono all’aperto, dove mancano sicuramente delle strutture che sono “fisse”, devono adattarsi alla legge di avere uno o più bagni che sono chimici.

Per esempio durante gli eventi, come possono essere matrimoni in un’area naturale o in montagna, devono organizzarsi in modo che i propri ospiti abbiano la possibilità di avere dei servizi igienici. Non dovete per forza avere dei bagni che sono basici o in PVC e che sono utili per un utilizzo in cantiere, ma preferire dei modelli che sono eleganti, particolari, lavorati e magari perfino con delle parti in legno o in piastrella.

Esistono delle ditte specializzate nel noleggio e nella pulizia di questi bagni che soddisfano pienamente le richieste o necessità di avere dei servizi igienici in base a quello che è utile al cliente.

Noleggiarlo, meglio che comprarlo

L’acquisto di un bagno chimico non conviene mai. Si deve pensare a sanificarlo, a fare manutenzione e se danneggiato non è detto che si possa sempre riparare. La riparazione avviene nelle parti idrauliche, ma non in quelle che sono poi strutturali.

Oggi conviene noleggiare un bagno chimico poiché ci sono aziende che eseguono questo tipo di servizio è molti altri. Essi saranno poi coloro che effettuano lo spurgo, se necessario, puliscono e sanificano il bagno. Inoltre si scelgono le tipologie e i modelli che sono migliori per le proprie necessità.

Considerate che se siete poi un’impresa con partita iva, come le ditte edilizie, siccome essi sono utili per rispettare la legge, si ha diritto, con il noleggio, alla detrazione totale di quello che si è speso.