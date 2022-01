Balduina, titolare del negozio aggredisce con un coltello un uomo: denunciato e locale chiuso

E’ stato chiuso dalla Polizia di Stato un esercizio commerciale il cui titolare si era reso protagonista di un’aggressione armata nel dicembre scorso. Si tratta di una delle operazioni portate a termine dalla Polizia nelle ultime ore incentrate, tra le altre, sui controlli circa il rispetto delle normative anti Covid e in materia di Green Pass.

Il locale chiuso alla Balduina: a dicembre il titolare aveva aggredito un uomo

La chiusura è scattata 5 giorni in applicazione dell’art 100 del T.U.L.P.S. Il titolare dell’attività, rende noto la Questura, nel dicembre scorso era stato denunciato dagli agenti del commissariato Montemario per aver aggredito un uomo con un coltello. Ma già in precedenza, in seguito ad altri controlli per la corretta applicazione della normativa anti covid, era stata disposta la sanzione della chiusura temporanea per 5 giorni.