Ballando, Antonio Caprarica lascia lo show: il motivo dietro questa decisione

Durante l’ultima puntata del programma Ballando con le Stelle, Antonio Caprarica non si è neppure esibito, ma ha deciso di lasciare lo show condotto da Milly Carlucci. Quali motivi hanno spinto il concorrente ad abbandonare la trasmissione che amava e lo divertiva così tanto? Scopriamoli insieme.

Perché Antonio Caprarica lascia “Ballando con le Stelle”?

«Con il mio medico ho deciso di fermarmi perché ho alcuni acciacchi che non vorrei si trasformassero in qualcosa di più», con queste parole Antonio Caprarica ha annunciato a Milly Carlucci e al pubblico da casa il suo abbandono della sua trasmissione.

Lo show l’ha sempre divertito ed è molto grato alla sua insegnante di danza Maria e gli dispiace tantissimo che la sua decisione costringe anche la sua partner di ballo ad abbandonare il programma. Purtroppo ha diversi problemi di salute che gli impediscono di danzare serenamente al momento e ha deciso di prendere una settimana di stop in cui riposarsi e non fare le prove e gli allenamenti quotidiani. Scherzando dice che forse un giorno tornerà nello show e sarà il primo “concorrente bionico“di Ballando con le Stelle con una magnifica anca di porcellana e titanio.

Antonio Caprarica ha concluso dicendo che “Il Re non abdica, c’è l’istituto dell’abdicazione a tempo. Lasciatemi riposare per un po’ di tempo“. Infatti ha proposto a Milly Carlucci di ballare in occasione di un ripescaggio.

Il suo non è stato un addio lacrimoso, ma molti altri concorrenti così come i telespettatori sono rimasti dispiaciuti della sua decisione, ma la salute viene al primo posto e il divertimento (e quindi il ballo) al secondo. Il suo medico gli ha detto chiaramente che se non si ferma a danzare, rischia di farsi male davvero tanto l’anca e già adesso è parecchio dolorante. Sono già oltre 20 giorni che assume analgesici per calmare il dolore e poter ballare.

La decisione della conduttrice Milly Carlucci

Dopo il discorso fatto dal concorrente Antonio Caprarica e la sua decisione di lasciare lo show, Milly Carlucci ha detto la sua. Poiché lui ha abbandonato la gara, ma ha chiesto di partecipare al ripescaggio che sarà nella nona puntata, Milly gli ha detto di tornare nella puntata finale, sempre se la sua anca e il suo dottore glielo consentono.

Anche Fabio Canino ha commentato la decisione di Antonio dicendo che lui è uno dei concorrenti più vecchi, ma nonostante acciacchi vari e dolori ha sempre ballato bene e senza mai lamentarsi una sola volta.

Non ci resta che vedere se tornerà nella finale e parteciperà al ripescaggio oppure se la sua avventura a Ballando con le stelle finisce qui.