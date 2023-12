Ballando con le Stelle, chi sono i ballerini per una notte che si esibiranno questa sera

Grande attesa e trepidazione per la puntata che andrà in onda questa sera: chi saranno i ballerini che per una notte a Ballando con le Stelle? Milly Carlucci come ospiti della serata avrà i protagonisti della commedia natalizia Elf me: Lillo e Anna Foglietta. Ci sarà anche uno spazio dedicato ad uno personaggi più amati di Mare Fuori: Maria Esposito, attualmente impegnata a teatro in un musical ispirato alla famosa fiction sul carcere minorile napoletano.

Lillo e Anna Foglietta, ballerini per una notte a “Ballando con le Stelle”

Uscito su Prime Video il 24 novembre il film Elf Me è la commedia natalizia che tutti aspettavano: divertente, spensierata e piena di bei valori. Il protagonista è Trip (ruolo interpretato da Lillo), un elfo di Babbo Natale con un carattere un po’ anticonvenzionale e un temperamento particolare.

Il successo del film è stato probabilmente il motivo della scelta dei ballerini per una notte della puntata di stasera dello show Ballando con le Stelle. Gli ospiti speciali infatti saranno proprio i protagonisti di Elf Me ovvero Lillo e Anna Foglietta.

Si tratta di due attori molto noti del mondo dello spettacolo. Lillo, il cui vero nome è Pasquale Petrolo, oltre ad essere comico di professione è anche sceneggiatore, conduttore e musicista di talento, doppiatore, fumettista e speaker radiofonico.

Anna Foglietta, invece, è un’attrice romana di origini napoletana famosa per aver recitato in Distretto di polizia. Ha fatto anche la madrina al 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e condotto il DopoFestival. Come premi ricordiamo il Nastro d’Argento ricevuto per la sua interpretazione in Un giorno all’improvviso.

Cosa altro vedremo nella puntata di stasera?

Sempre nella puntata che andrà in onda questa sera sabato 1 dicembre 2023 vedremo Maria Esposito, protagonista della serie di successo Mare Fuori. La giovane e promettente attrice partenopea è al momento impegnata in una tournée fino a marzo 2024 del musical ispirato alla famosa serie e prodotto da Alessandro Siani.

I protagonisti di “Ballando con le stelle”

Molto attenzione nel programma Ballando con le stelle Sara Croce, l’ex Bonas di Avanti un Altro nonché Madre Natura in una delle precedenti edizioni di Ciao Darwin. Nonostante la sua bellezza, i giudici (soprattutto Matano) l’hanno accolta con freddezza accusandola di mancanza di personalità e fluidità nei movimenti.

La ragazza conduce una vita da globetrotter ma ancora vive nel suo paesino natale Garlasco, diventato tristemente famoso per l’omicidio di Chiara Poggi.

Senza dubbio c’è da dire che a parte la bravura dei concorrenti in gara quest’anno il vero successo dello show è dato dalla magistrale conduzione di Milly Carlucci e dalla giuria. La conduttrice ci tiene a precisare che i giurati non hanno auricolari e gli viene detto cosa dire come accade in alcuni famosi programmi Mediaset, ma decidono in totale autonomia.