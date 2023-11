Ballando, così è nato il feeling tra Tano e Lucrezia: i due piccioncini infiammano la pista

Già da alcune settimane Selvaggia Lucarelli ma anche il pubblico da casa hanno notato una certa intesa fisica e mentale tra Tano e Lucrezia di Ballando con le Stelle. Un vero e proprio feeling si percepisce in ogni puntata, ma anche durante le sessioni di allenamento tra la maestra di ballo Lucrezia Lando e il suo allievo nonché partner di ballo Lorenzo Tano. Che sia nata una nuova travolgente passione? Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Tano e Lucrezia: scoppia la passione a “Ballando con le stelle”

Lorenzo Tano ha ammesso di essere innamorato di Lucrezia Lando, la sua insegnante di ballo nella trasmissione condotta da Milly Carlucci Ballando con le stelle. La prima persona ad accorgersi di una simpatia tra i due è stata Rossella Erra che ha detto in diretta radiofonica a RTL 102.5 di aver visto un bacio tra i due concorrenti dello show.

L’intesa tra i due è davanti agli occhi di tutti ed è impossibile negarlo. Inoltre Tano e Lucrezia si vedono e frequentano anche fuori dagli studi televisivi e vanno fuori a pranzo e cena per consolidare il loro rapporto e conoscersi meglio.

Chi è Lorenzo Tano?

Bello e giovanissimo, Lorenzo Tano è una delle stelle di quest’anno della celebre trasmissione Ballando con le stelle. Per chi non lo sapesse, si tratta del figlio di Rocco Siffredi, il famoso attore e regista del mondo del porno. Il primogenito di Siffredi, classe 1996, oggi ha 27 anni ed è nato a Roma anche se ha sempre vissuto in Ungheria. Per 12 anni ha fatto coppia fissa con una ragazza ungherese di nome Laura Amy Medcalf. Laureato in economia, lavora come project manager per l’azienda del padre con il quale condivide la passione per la regia e per le moto. Ha fondato la Rocco Siffredi Acamedy e cura i contenuti online dell’azienda. Nel mondo del porno ha sfondato da poco, ma non come attore, bensì solo come regista, dirigendo il suo primo film a luci rosse dal titolo Neon.

Sia lui che il fratello Leonardo hanno con il padre Rocco Siffredi uno splendido rapporto di fiducia e complicità. Lorenzo è molto amato dal pubblico italiano come ballerino concorrente del programma di Milly Carlucci ed è seguito sul suo profilo Instagram da 40 mila followers.

Chi è Lucrezia Lando?

Lucrezia Lando, invece, che nel programma Ballando con le Stelle è maestra di danza, è una ballerina professionista originaria del Veneto. Classe 1998, ha studiato danza classica e ballo latino americano. Bionda e talentuosa, in passato nel programma è stata partner di Andrea Iannone e di Giaro Giarratano. Le sono stati attributi molti flirt: con Iannone, con Giarratano e anche con Marco De Angelis. Quest’anno è la volta del figlio di Rocco Siffredi. Chissà se con lui durerà o è un fuoco di paglia.