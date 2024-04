L’aggressione alle due bambine è avvenuta nella giornata di giovedì, 18 aprile. Il sospettato, un 30enne con problemi psichici, è stato fermato e arrestato.

La 14enne deceduta aveva accusato un arresto cardiaco durante i momenti consecutivi all’accoltellamento. Immediatamente soccorsa, è deceduta nelle scorse ore.

Bambine accoltellate davanti alla scuola, 14enne muore per lo shock

Una ragazza di 14 anni si è sentita male dopo aver assistito all’accoltellamento di due bambine fuori ad una scuola di Souffelveyersheim, nell’est della Francia, in Alsazia, nella giornata di giovedì, 18 aprile. L’adolescente, che è stata immediatamente soccorsa dagli insegnanti, è stata ricoverata per un arresto cardiaco, ma nelle scorse ore è deceduta.

Le bambine ferite – di 6 e 11 anni – non sono in gravi condizioni. L’aggressore, un 30enne con problemi psichici, è stato fermato e arrestato. Secondo quanto riferiscono fonti locali, era stato ricoverato tre volte per problemi psichici, e in più di un’occasione aveva tentato il suicidio.