Uomini e Donne. Barbara è una nuova dama scesa nello studio di Uomini e Donne per conoscere Riccardo Guarnieri. Lavora in una vinoteca di Udine, ha un figlio di 30 anni e sta per diventare anche donna. Una signora molto affascinante, bruna, con capelli corti, sguardo deciso. Purtroppo, però, Riccardo non ha voluto accettare la sua corte, in quanto ancora molto impegnato con Gloria.