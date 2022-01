Barbara D’Urso torna in tv, Simona Branchetti saluta Pomeriggio 5

Barbara D’Urso torna in tv: l’amata conduttrice è infatti pronta a tornare al timone di Pomeriggio5. Il suo rientro nel seguitissimo programma di Canale 5 è previsto per lunedì 17 gennaio. Barbara D’Urso rientra così dopo una lunga vacanza, durante la quale è stata sostituita da Simona Branchetti. Ed è stata proprio la sua sostituta a dare l’annuncio del ritorno della D’Urso, nel corso della puntata andata in onda venerdì 14 gennaio. Simona ha salutato il pubblico, congedandosi e ringraziando tutti, confermando che dalla prossima settimana a condurre la trasmissione tornerà Barbara.

Barbara D’Urso torna a Pomeriggio 5

In questa stagione Mediaset ha deciso di prolungare il programma, senza alcuna sosta, anche durante il periodo di vacanza di Barbara D’Urso: diversamente dagli anni passati, ha deciso di sostituire semplicemente la conduttrice per il periodo delle festività natalizie, inserendo al suo posto Simona Branchetti, nota al pubblico come giornalista e presentatrice del TG5. Tutto stabilito nel dettaglio, quindi: il programma, visto che era condotto da una giornalista, ha anche cambiato, seppur di poco, il suo nome, trasformandosi in Pomeriggio 5 News e facendo riferimento alla trasmissione mattutina di Canale 5 di notizie e aggiornamenti.

Intanto Barbara D’Urso si è potuta riposare e godere le ferie e ora è pronta a tornare più in forma e agguerrita che mai a partire da domani, lunedì 17 gennaio.

Simona Branchetti lascia Pomeriggio 5

Come spiegato, Mediaset aveva già stabilito il cambio di conduzione: a rimarcarlo, dando l’annuncio il giorno della sua ultima conduzione, è stata direttamente la giornalista-conduttrice Simona Branchetti che, finita la puntata, ha ringraziato e salutato tutti, felice per l’esperienza fatta. Ecco le sue parole. “Grazie del tempo che abbiamo trascorso e condiviso in queste settimane, grazie per il vostro affetto e grazie a tutta la squadra che ha lavorato con me. Speriamo di ritrovarci presto, da lunedì la padrona di casa torna Barbara d’Urso con il suo Pomeriggio 5″. Simona lascia la conduzione a Barbara D’Urso rinnovando la stima nei confronti della “regina” del pomeriggio italiano. “La ritengo una grandissima professionista che ha il suo stile. È stata ed è la regina incontrastata di Canale5 da quattordici anni…”