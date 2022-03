Basi Nato in Italia, dove sono le basi militari: l’elenco completo (Mappa)

Prosegue l’escalation del conflitto in Ucraina e si torna a discutere del tema delle basi NATO nel nostro paese. L’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord è l’ente internazionale per la collaborazione nel settore della difesa tra gli Stati che ne fanno parte; Stati che, al loro interno, possono ospitare basi militari dell’alleanza ed è proprio questo uno dei temi che avrebbero spinto il Presidente russo Putin a intraprendere questa (folle) guerra ed evitare così che l’Ucraina finisse nell’orbita Nato. Ma quali sono quelle presenti in Italia?

Dove sono le basi Nato in Italia

L’Italia fa parte del trattato atlantico e, per questo, ospita sul proprio territorio diverse basi. Si stima che siano almeno 120 quelle ufficialmente dichiarate più altre ubicate in siti segreti. Queste le principali:

Sigonella (Catania)

Camp Darby (Pisa)

Gaeta (Latina)

(Latina) Ghedi , (B rescia) in Lombardia, dove si trova un deposito di bombe nucleari ;

, (B in Lombardia, dove si trova un deposito di ; Aviano ( Friuli Venezia Giulia) ,

( , Vicenza

Sul sito ufficiale della NATO è disponibile la mappa con tutti i paesi membri mentre questo è l’elenco delle basi militari USA in Italia secondo il sito di Wikipedia.

Quali sono le funzioni delle basi militari

Ovviamente ogni sito militare adempie a determinate e specifiche funzioni. Alcune basi ospitano munizioni, altri sono hub navali, altre ancore sono destinate all’addestramento dei soldati, della sperimentazione di apparecchiature segrete o di spionaggio. La più importante, tra quelle sopra elencate, è senz’altro quella Sigonella, dove è situato l’aeroporto della US Navy nel Mediterraneo.