“Basta baccano!”: 46enne perseguita e picchia i vicini a Roma

Facevano confusione, troppa per lui: questo sarebbe stato il motivo per cui uomo ha aggredito i propri vicini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del VII Distretto San Giovanni. Per l’uomo è stata emessa la misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle parti lese: risulta infatti indiziato del reato di atti persecutori.

Aggressione a Roma: nei guai un romano di 46 anni

L’uomo che è stato indiziato è un cittadino romano di 46 anni. Per molti mesi ha perseguitato i suoi vicini minacciandoli, danneggiando le loro proprietà e arrivando addirittura a picchiarli. La motivazione è il non sopportare più i rumori domestici. Per questo ha danneggiato la loro porta d’ingresso e ha citofonato in modo molesto a tutte le ore del giorno e della notte. Ma non solo: è arrivato anche a picchiarli.

Dalle molestie alla violenza

Non pago delle molestie, il 46enne è arrivato anche a picchiare i suoi vicini, i quali sono stati costretti anche ad andare al pronto soccorso a causa di ferite riportate al volto e alle gambe. Le vittime erano così spaventate che sono arrivate a considerare la possibilità di vendere la loro casa, almeno fino a quando non sono intervenute le forse dell’ordine. La speranza, ora, è che il brutto periodo sia concluso e possano ritrovare un po’ di pace.

