Basta con sporco e peli degli animali in giro per casa grazie ai robot di pulizia

I cani ed i gatti sono gli animali domestici preferiti dagli italiani: nel 2021 nelle famiglie italiane vivevano più di 16 milioni di amici a quattro zampe. È quindi inevitabile che lascino sporco in un posto o nell’altro. Ma una casa con quattro zampe non deve necessariamente essere sporca: Il nuovo robot di pulizia all-in-one DEEBOT T20 OMNI di ECOVACS è dotato di numerose caratteristiche innovative e rimuove efficacemente lo sporco come peli di animali domestici e briciole da varie superfici.

La pulizia intelligente evita anche in automatico gli amati amici a quattro zampe grazie alla tecnologia TrueDetect 3D 3.0 per evitare gli ostacoli – non a caso ECOVACS è stato lo sponsor perfetto del Westminster Kennel Club Dog Show di quest’anno . La più antica esposizione canina annuale del mondo si è svolta a New York dall’8 al 9 maggio. Il nostro team di esperti ha raccolto 5 consigli per gli amanti degli animali domestici per mantenere la casa un po’ più pulita!

1. Stabilire regole e routine

Gli amati amici a quattro zampe devono essere trattati come un vero e proprio membro della famiglia. Regole e routine non fanno eccezione, perché sono la base di una buona convivenza e di una casa pulita. Ad esempio, la cucina o la camera da letto possono essere dichiarate zone prive di animali domestici, in modo che non vi si raccolgano i peli. Se vi attenete scrupolosamente a questa regola, noterete che cani e gatti si abitueranno rapidamente. Tuttavia, non devono esserci troppe “zone di esclusione”, in modo che l’animale continui a sentirsi a proprio agio. Anche la pulizia o la doccia delle zampe al ritorno a casa può essere facilmente integrata nella passeggiata come routine fissa: un altro modo per ridurre al minimo lo sporco.

2. Utilizzare guanti di gomma

I guanti di gomma sono l’arma miracolosa contro i peli di cane. Liberano i vestiti dai peli che non vanno via nemmeno in lavatrice. Sono particolarmente efficaci per la pulizia dei tappeti: Basta indossare il guanto e strofinare il tappeto con il piatto della mano. Lo stesso funziona sul tiragraffi o sui mobili imbottiti, dove la maggior parte dei gatti di casa preferisce passare il tempo.

3. Utilizzare robot di pulizia intelligenti

Non importa se le briciole del cibo secco, lo snack preferito dell’amico a quattro zampe o il cibo oleoso finiscono improvvisamente intorno alla ciotola invece che dentro: Con un robot pulitore intelligente, i proprietari di animali domestici hanno a disposizione una pratica arma multiuso che rimuove lo sporco senza rubare tempo prezioso. Il DEEBOT T20 OMNI di ECOVACS è il primo robot aspirapolvere e lavapavimenti all-in-one con tecnologia di lavaggio a caldo e, grazie alla nuova funzione di sollevamento automatico dei panni, non solo pulisce pavimenti

e tappeti in una sola volta, ma libera automaticamente il panno da sporco e residui: le condizioni ideali, quindi, per far sparire efficacemente ogni tipo di sporco, come i residui di cibo. Anche i peli di animali domestici non sono più un problema. Il DEEBOT T20 OMNI è dotato di una nuova spazzola in gomma che, in combinazione con una potenza di aspirazione di 6.000 pa , non si ferma nemmeno davanti ai tappeti e li scuote vigorosamente, indirizzando così polvere e peli di animali domestici in modo mirato nel flusso di aspirazione. Se l’animale domestico si trova in casa nello stesso momento, non c’è bisogno di farsi prendere dal panico. Con l’aiuto dell’innovativa tecnologia TrueDetect 3D 3.0, il DEEBOT T20 OMNI evita abilmente anche gli ostacoli. Dal 16 maggio, un numero limitato di ECOVACS DEEBOT T20 OMNI può essere preordinato in esclusiva su Amazon i clienti possono usufruire di un coupon di 100€ per l’acquisto di DEEBOT T20 OMNI e di un accessorio gratuito del valore di 35€; la promozione sarà attiva fino al 29.05 con quantità limitate. con un’offerta speciale :

4. Prevenzione dello sporco attraverso una regolare toelettatura

Se il vostro animale viene curato regolarmente e accuratamente, avrete meno problemi di sporcizia in casa. La spazzolatura, ad esempio, è un modo efficace per evitare che il pelo diventi opaco e per rimuovere lo sporco, che non può così diffondersi nello spazio abitativo. La pulizia del pelo infatti giova anche alla salute dell’animale, poiché l’opacizzazione può irritare la pelle e provocare infiammazioni dolorose. Se l’amico a quattro zampe non se la sente di fare la toelettatura a casa, molti saloni per cani offrono un aiuto professionale.

5. Non lasciare l’animale da solo per troppo tempo

Se i cani o i gatti vengono lasciati soli in appartamento per troppo tempo, aumenta il rischio che si trovino in situazioni di stress e causino grande caos. Cuscini morsicati e mobili graffiati non solo comportano costi, ma lasciano anche piume, fibre e altri componenti che devono essere raccolti. Suggerimento: chi ha la possibilità di lavorare più spesso in un ufficio, a casa dovrebbe approfittarne, in modo che gli amici a quattro zampe siano meno soli – e allo stesso tempo ci sia più tempo prezioso per il legame tra gli amici a due e a quattro zampe.

