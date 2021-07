Battiti Live non va in onda oggi 27 luglio 2021: ecco quando c’è la prossima puntata. Data e orario

Cambio di programmazione per Battiti Live, lo show musicale targato Radio Norba in onda da martedì 13 luglio su Italia 1. Questa sera non sarà possibile cantare e divertirsi con gli artisti, italiani e internazionali, presenti sul palco, ma gli appassionati non devono temere: la prossima imperdibile puntata andrà in onda giovedì 29 luglio, tra pochissimi giorni!

Quando va in onda la prossima puntata di Battiti Live?

Questa sera su Canale 5 verrà tramessa l’ultima e imperdibile puntata di Temptation Island, il viaggio nei sentimenti più amato e seguito dell’estate. Ed è proprio per questo motivo che l’appuntamento con Battiti Live slitterà a giovedì 29 luglio, sempre in prima serata su Italia 1 e oggi lascerà spazio alle coppie del reality, da settimane nel villaggio paradisiaco in Sardegna dove stanno mettendo a dura prova il loro amore.