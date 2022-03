BB cream su Viktoria Corte: cos’è e quando utilizzarla

Il mondo dei cosmetici è ricco di prodotti chiamati in causa spesso ma non sempre con la giusta consapevolezza delle loro caratteristiche. Aprire questo capitolo significa, per forza di cose, chiamare in causa la BB cream. Prodotto popolarissimo – è venduto presso numerosi store fisici e da diversi shop online famosi come Viktoria Corte – è in Italia relativamente da pochi anni. Forse non tutti sanno che le prime BB cream hanno iniziato a essere vendute nel nostro Paese nel 2011. Di cosa si tratta di preciso? Quando utilizzarla? Scopriamo assieme le risposte nelle prossime righe di questo articolo.

Cos’è la BB cream?

La nascita della BB cream risale agli anni ‘60. In quel periodo, infatti, la dermatologa tedesca Christine Schrammek sviluppò una crema specifica avente lo scopo di idratare la pelle del viso e di coprirne le imperfezioni. I suoi sforzi scientifici erano ai tempi indirizzati a una specifica tipologia di utenza: le donne che avevano da poco subito interventi chirurgici al volto.

Dalla Germania, questa innovazione si è poi diffusa in Corea del Sud e in Giappone. In questi mercati la penetrazione è stata molto rapida. La cosa non deve sorprendere dato che parliamo di contesti sociali dove, da secoli e secoli, la cura della pelle è al centro dell’attenzione, ai limiti del perfezionismo.

Vantaggi

Quali sono i vantaggi della BB cream? Diversi! Il principale riguarda la possibilità di apprezzare, in un solo prodotto, l’efficacia di diversi cosmetici. Da un lato, come già accennato, si ha a che fare con il massimo dell’idratazione. Dall’altro, invece, si può apprezzare un’efficacia colorante che permette di uniformare la pelle in diverse situazioni. Tra queste è possibile citare la presenza di cicatrici, ma anche quella di semplici discromie.

Proseguendo con gli aspetti positivi della BB cream, un doveroso cenno va dedicato alle sue proprietà protettive. Questo cosmetico, infatti, si contraddistingue per una formulazione dotata di fattori protettivi contro i raggi UV. Questo implica che, se si sceglie la BB cream giusta, si tiene nel beauty una preziosa alleata contro il fotoinvecchiamento.

Come non citare la facilità di applicazione? Il confronto principale è senza dubbio con il fondotinta. A differenza di quest’ultimo cosmetico, la BB cream è caratterizzata da una texture a dir poco agevole quando bisogna procedere alla stesura sulla pelle. Essenziale, però, è utilizzare la spugnetta giusta, la cosiddetta beauty blender.

Come usare la BB cream

Come si usa la BB cream? La prima cosa da dire in merito è che, nonostante quello che molte donne pensano, non va applicata come se fosse una crema idratante. Alla fine del paragrafo precedente abbiamo infatti accennato all’utilizzo della beauty blender, che rende la stesura di questo cosmetico non molto differente da quella del fondotinta.

Una volta completata la procedura di applicazione, si può affinare il make up ricorrendo ad altri cosmetici. Tra questi è possibile includere la terra e il fard, così come la cipria.

Attenzione: quando si finisce di utilizzare la BB cream, è importantissimo chiudere la confezione. Il rischio, infatti, è quello che il prodotto si secchi.

Come scegliere la BB cream

A questo punto, è naturale chiedersi come scegliere la BB cream giusta. La principale indicazione in merito prevede il fatto di scegliere la giusta tonalità. Quest’ultima è legata al colorito di pelle. Essenziale è anche considerare la tipologia di pelle. In commercio, infatti, esistono BB cream adatte a quella mista piuttosto che alla pelle grassa o secca. Basta controllare le indicazioni sulla confezione.

Inoltre, è bene riflettere sugli inestetismi che si ha intenzione di risolvere. A tal proposito è fondamentale ricordare la possibilità di acquistare BB cream con effetto seboregolatore. Da non dimenticare è infine l’esistenza di prodotti contraddistinti dalla presenza, nella formulazione, di attivi straordinariamente efficaci dal punto di vista anti age.