Benzina a 1,36 euro e diesel a 1,25 euro: il pieno low cost in Italia senza tasse, ecco dove

Ormai è il trend del giorno. Anzi, delle ultime due settimana. Mentre il Covid scende sempre più in basso nelle preoccupazioni degli italiani, la guerra in Ucraina e le sue conseguenze economiche cominciano ad essere stringenti. Il carburante, benzina e diesel, è schizzato alle stelle, con cifre che superano ampiamente i due euro al litro, e in autostrada la situazione è anche peggiore.

Sciopero imminente tra gli autotrasportatori

Il tutto, poi, è reso ancora più drastico dall’imminente sciopero dei trasportatori previsto a partire dal prossimo 14 marzo, che non mancherà di rimpolpare le cifre anche sugli scaffali dei supermercati. C’è chi già sta facendo le corse per accaparrarsi gli ultimi prodotti, temendo che soprattutto il fresco (frutta e verdura) possa iniziare a scarseggiare.

La favola di Livigno

Mentre accade tutto questo, però, a Livigno, comune in provincia di Sondrio, la benzina verde nella giornata di ieri, giovedì 10 marzo, costava solamente 1,36 al litro e il diesel 1,25 euro. In tanti si stanno chiedendo come possa essere possibile. Facile: la piccola località sciistica in Lombardia costituisce una sorta di zona idilliaca, perché extra-doganale, in cui sono assenti IVA e accise.

Un po’ di storia

Sono queste, principalmente, a costituire gran parte degli incrementi sul carburante, anche se non solo. Storicamente, il piccolo comune ha difeso da sempre questo privilegio, sin da quel lontano 1910, quando per legge il Regno d’Italia lo concesse. Infine, ricordiamo che pur appartenendo all provincia di Sondrio, a livello geografico è classificata come area del Danubio.

Le ipotesi sui sostegni del Governo

Fatto sta, che il grande merito di questo comune è anche quello di aver riacceso il dibattito su tasse e accise su servizio carburanti, mentre il Governo, incalzato dagli scioperi imminenti fa sapere che sta lavorando sulle misure di sostegno. Sul tavolo, per ora, ci sarebbe un taglio momentaneo e parziale dell’Iva. Staremo a vedere.