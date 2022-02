Benzina da record, prezzo settimanale a 1,819 euro al litro: il costo più alto dal 2012

Benzina in aumento. Ancora un altro nel giro di poco tempo, è l’ennesimo, per i carburanti. E’ proprio un rilevamento effettuato dal Ministero della Transizione Ecologica (Mite) che dimostra come il prezzo sia lievitato così tanto in poco tempo. Di fatto, nella media della scorsa settimana il prezzo della benzina verde (parliamo dell’erogazione in modalità self) è salito a 1,819 euro al litro. Dunque, con un aumento di 2,26 centesimi rispetto alla settimana precedente.

Benzina e Diesel: sfondate le soglie degli anni passati

Parallelamente, poi, è in salita anche il prezzo del diesel. In questo caso si è notato un rialzo di 2,33 euro, superando così l’1,690 euro al litro. Per la benzina si tratta del massimo da quel lontano ottobre 2012, mentre per il diesel il prezzo è il più alto da marzo 2013. Un periodo, insomma, nero per i carburanti e i viaggiatori che affrontano le strade per il lavoro o per qualsiasi altra motivazione.