Bernabei, i vini migliori (e molto altro) a casa tua

Stai organizzando una sorpresa o una festa e non hai tempo di cercare le bottiglie migliori nei vari negozi? Niente paura, Bernabei mette a tua disposizione una selezione accurata di vini, spumanti, soft drinks e altro ancora. In questo articolo scopriamo i servizi dell’azienda e i valori che stanno alla base.

Abiti a Roma? Ordina e ricevi in giornata

Hai la fortuna di abitare nella capitale? Acquistando sull’e-commerce o l’app di Bernabei, avrai la possibilità di ricevere il tuo ordine in giornata: ti basterà effettuare l’acquisto prima delle 16 del giorno stesso e trovarti entro il GRA, il corriere farà tutto il resto. Inoltre, se l’ordine supera i 50 euro la consegna sarà gratuita, come non approfittarne?

L’Azienda Bernabei tiene particolarmente ad offrire servizi esclusivi ai propri clienti, che grazie alla consegna veloce Run potranno rimediare se si sono dimenticati di una cena con amici, dell’anniversario di coppia, di un regalo di compleanno (quale miglior regalo di una bottiglia di vino o di bollicine?), oppure possono consolarsi dopo una giornata pesante, anche se la cantinetta di casa è vuota.

Insomma, il servizio e la consegna di Bernabei sono sicuramente vantaggiosi e puntuali in tutta Italia, ma i vini a domicilio Roma non sono mai stati così veloci!

I vantaggi e i valori dell’Azienda Bernabei

Come avrai capito, per l’Azienda Bernabei la soddisfazione del cliente sta al primo posto, ideale che li porta ad impegnarsi al massimo in ogni cosa che fanno e offrono alla clientela. Oltre all’impegno, i valori dell’Azienda ne hanno permesso la crescita in questi (quasi) cento anni, fino a diventare il Wine Delivery più efficiente in Italia. Qui di seguito scopriamo perché Bernabei è così speciale.

La passione è alla base

L’Azienda Bernabei nasce dalla passione che ha mosso la famiglia e ha permesso la crescita del business per quasi un secolo. Senza passione, Bernabei non avrebbe senso di esistere: lo staff ama il proprio lavoro, si forma continuamente e partecipa a numerose attività nelle cantine per mantenere la passione sempre viva e dare sempre il meglio ai clienti.

Bollicine a casa con un click

Per facilitare l’esperienza di acquisto, Bernabei mette a disposizione, oltre al sito, un’app apposita su cui è possibile consultare le etichette, comprare le vostre bottiglie preferite e controllare lo stato dell’ordine fino al momento della consegna a casa vostra. Tutto questo senza impedimenti, bug tecnici e spiacevoli inconvenienti che tutti vogliamo evitare. Una volta effettuato l’ordine, non vi resterà che aspettare (poco).

Beverage a 360°

Un aspetto importante da sottolineare è che Bernabei si occupa di beverage a tutto tondo, infatti nell’e-commerce troverete non solo vini, ma anche champagne, spumanti o alternative meno impegnative come birre e soft drinks. Per garantire il meglio, gli esperti di Bernabei selezionano prodotti da tutto il mondo: dall’Italia spaziano in Europa proponendo bottiglie portoghesi, spagnole e francesi, fino ad arrivare nel lontano Cile.

L’esperienza del vino

Se siete (veri) amanti del vino lo saprete, ma Bernabei si assicura che tutti i suoi clienti lo scoprano: il vino è strettamente correlato all’esperienza che se ne fa. Proprio basandosi su questa convinzione, l’Azienda Bernabei omaggia i propri clienti di una visita con degustazione nelle cantine migliori del mondo, e talvolta sono compresi pranzo, cena o pernottamento. Grazie alle #EsperienzeInBottiglia, anche gli inesperti possono avvicinarsi al mondo del vino avendo a che fare direttamente con i produttori ed è anche un’occasione per passare una giornata diversa dal solito.

La Terra è la culla del vino

Con la consapevolezza della situazione attuale del nostro pianeta, Bernabei ha deciso di impegnarsi concretamente per impattare il meno possibile sull’ambiente. Come? Gli uffici aziendali sono diventati completamente plastic-free e le box degli ordini sono esclusivamente in cartone riciclato (che potrete riciclare nuovamente). Oltre al senso civile, Bernabei è mossa anche dall’importanza della Terra per la produzione di vino. Infatti, elementi come le temperature, il sole e la pioggia sono fondamentali per le vigne e i prodotti che ne vengono ricavati.