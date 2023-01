Non sarebbe sbagliato dire che a tutti è capitato di trovarsi nella situazione di dover creare urgentemente un biglietto da visita. Non c’è tempo né voglia di cercare un designer. Non è possibile rivolgersi a una tipografia per la stampa: vi faranno pagare e faranno un lavoro approssimativo, soluzione di questa situazione sarebbe creare biglietto da visita online su una piattaforma meravigliosa che si chiama Vista Create https://create.vista.com/it/create/business-cards/ che vi permette di fare un biglietto da visita bello. Questa situazione si verifica spesso e il servizio di progettazione di biglietti da visita online può essere d’aiuto.

Vista Create è un comodo editor grafico per creare biglietti da visita online. È un servizio online straordinario che vi piacerà per tre motivi. In primo luogo, è gratuito. In secondo luogo, è molto semplice e, soprattutto, è in italiano.

Vista Create è un editor online ideale per la progettazione grafica

Create splendidi progetti e grafica professionale con Vista Create. Con Vista Create è facile creare progetti grafici: poster, biglietti da visita, loghi e volantini. L’applicazione è disponibile su iPhone, iPad e computer. Modificare le foto, aggiungere testo, elementi, adesivi, cornici e molto altro. Partite da migliaia di modelli gratuiti e create il vostro design unico. Caricate le vostre foto o utilizzate più di un milione di foto e illustrazioni gratuite – promettono gli sviluppatori del servizio online.

Grande pubblicità per un editor grafico! In effetti, è così: potete realizzare la maggior parte delle vostre esigenze senza lasciare il software. Le opzioni per i biglietti da visita sono molteplici e sono limitate solo dalla vostra immaginazione.

Perché servono i biglietti da visita?

Portatore di identità aziendale Come strumento pubblicitario Come modo per fidelizzare un cliente

Un biglietto da visita spesso indica lo status del suo proprietario: lo dicono la carta su cui è stampato e il suo design. I biglietti da visita sono progettati da designer grafici. Ma è comunque necessario trovare un buon designer, e non è detto che riesca a comprendere correttamente tutti i vostri desideri.

Se siete il tipo di persona che preferisce fare da sé e siete bravi con la creatività, potete realizzare da soli un biglietto da visita. A questo scopo esistono speciali designer di biglietti da visita. Per lavorare con loro non è necessaria la conoscenza di editor grafici. Tutto ciò che dovete fare è usare la vostra immaginazione e capire esattamente come dovrebbe essere il vostro biglietto da visita.

Cosa deve esserci sul biglietto da visita: quali dettagli includere e cosa scrivere

Nome dell’azienda, logo, settore di attività, slogan o SMP.

Nome e cognome della persona. Non è necessario sottolineare il nome. Scrivere il nome e il cognome a grandi lettere al centro e in grassetto non aiuterà i clienti a contattarvi.

Chi e come può aiutare. È meglio concentrarsi su ciò che il vostro contatto farà per la persona. Descrivete i problemi che siete in grado di risolvere per il cliente.

Gettarlo o tenerlo. Raccogliete tutti i biglietti da visita che avete accumulato e ordinateli in base alla loro utilità. Quali vengono buttati via e quali si conservano? Stabilite qual è stato il fattore decisivo nella vostra scelta e aggiungetelo ai vostri biglietti da visita.

Indirizzo dell’azienda, numero di telefono (preferibilmente più di uno: del dipendente e dell’azienda), e-mail, sito web.

Preparate le informazioni testuali per il vostro biglietto da visita e passate alla sua creazione. Di seguito troverete un elenco di dieci designer di biglietti da visita online con cui potrete creare il vostro biglietto da visita (a volte anche gratuitamente).

Parametri importanti

L’aspetto complessivo di un biglietto da visita è influenzato non solo dalle illustrazioni e dal design del testo, ma anche dal design della stampa. Ad esempio, non è sempre necessario utilizzare solo il formato standard di un biglietto da visita: si può scegliere un formato più grande o più piccolo.

I formati più comuni dei biglietti da visita:

90*50 mm;

85*55 mm (Euroformat);

50*50 mm (prodotto originale di forma quadrata, che consente di risparmiare carta e allo stesso tempo di distinguersi)

Le dimensioni del biglietto da visita sono influenzate sia dal concetto di design che dal pubblico di riferimento. Ad esempio, se si lavora con persone anziane, è opportuno aumentare il formato del biglietto da visita e utilizzare caratteri grandi e contrastanti.

Conclusioni

In questo articolo abbiamo analizzato quali sono i primi elementi da tenere in considerazione per creare un biglietto da visita. Seguendo le nostre linee guida, utilizzando Vista Create e un po’ di pratica, in poco tempo sarete sicuri di ottenere il biglietto da visita che stavate cercando!