Bilancio gemellaggio Aprilia-Pantelleria

L’amministrazione comunale informa che con le celebrazioni religiose di ieri mattina,

ore 10:00 Processione in onore della Madonna della Margana presso via Cossira in

zona Le Ferriere e ore 11:00 Messa solenne presso Cooperativa Agricola Corsira, si

sono chiuse ufficialmente le celebrazioni del gemellaggio tra la città di Aprilia ed il

Comune di Pantelleria. Percorso che ha impegnato le due amministrazioni comunali e

le due comunità impegnate nel percorso di gemellaggio dal pomeriggio di venerdì 10.

Il concorso pittorico “Integrazione tra i popoli” che ha visto la partecipazione di ben

27 artisti locali e la conseguente mostra artistica presso il mercato coperto di piazza

delle Erbe hanno ufficialmente dato il via alle celebrazioni che hanno vissuto il

momento culminante nel Consiglio comunale di sabato pomeriggio dove, all’interno

della sala “Luigi Meddi” il sindaco di Aprilia Antonio Terra ed il suo collega di

Pantelleria Vincenzo Campo hanno firmato la pergamena del gemellaggio.

Presenti

durante la tre giorni gran parte dell’amministrazione comunale di Aprilia, la

delegazione di amministratori e cittadini di Pantelleria e la comunità apriliana di

origine pantesca. A rappresentare il Comune di Pantelleria una delegazione in

rappresentanza dell’Amministrazione Comunale e del Consiglio Comunale composta

dal Sindaco, Vincenzo Campo, dagli Assessori Francesca Marrucci e Angelo Parisi e

dal Presidente del Consiglio Comunale Erik Vallini.

Il desiderio di stringere tale

legame simbolico e culturale è stato espresso e votato dalla delibera di Consiglio

comunale numero 40 del 16 ottobre 2021 con la quale l’amministrazione comunale,

sulla base della proposta della giornalista apriliana di origine pantesca Marina Cozzo,

ha adottato il progetto di amicizia e quindi di gemellaggio tra le due realtà italiane.

Alla base del gemellaggio, il forte legame tra le due terre testimoniato dalla nutrita

presenza ad Aprilia di cittadini di origine pantesca, che, pur sentendosi orgogliosi

della propria appartenenza al tessuto sociale apriliano, vuole mantenere con il paese

di origine legami di amicizia e solidarietà. “Quando si firma un gemellaggio oltre a

sancire un forte legame tra due città idealmente si uniscono due comunità di cittadini

in nome dell’amicizia e della cooperazione, ha ripetuto il sindaco di Aprilia Antonio

Terra durante le celebrazioni, Aprilia è una Città giovane che si è saputa costruire

sulla capacità dei suoi abitanti, tutti originari di province e regioni diverse.

L’opera dei panteschi, così come quella dei tanti gruppi regionali giunti ad Aprilia nel corso

degli anni, fa parte della storia della nostra città, è stata significativa ed ha lasciato un

segno profondo che oggi vogliamo valorizzare. Un’opera che si è distinta in diversi

campi quale agricoltura, terziario e nel settore delle professioni dando lustro al nostro

territorio. Chiudiamo una esperienza bellissima e solidifichiamo un rapporto di vera

amicizia con tutta Pantelleria”. Il gemellaggio è stato inoltre festeggiato sabato sera

alle ore 21:00 presso il teatro Europa per l’occasione arricchito dalle coreografie

dell’associazione Infiorata di Aprilia.

In scena sul palco di corso Giovanni XXIII una

serata all’insegna dello spettacolo, presentata dalla madrina Marina Cozzo, dove si

sono esibite diverse associazioni del territorio e rappresentanti della comunità

pantesca. L’amministrazione comunale di Aprilia ringrazia tutti coloro che hanno

contribuito alle celebrazioni del gemellaggio Aprilia-Pantelleria. Hanno partecipato:

Coro San Pietro in Formis, Phatos, Settemele, Teatro Finestra, Gianni Bernardo,

Caterina e Maria Teresa D’Aietti, Angela Belvisi, Angelina Valenza, Associazione

Lo Scrigno, Laeta Corda, Arte Mediterranea, l’Associazione Infiorata di Aprilia e

Savina Tatti.