Bilocali in affitto a Roma: le zone preferite da studenti e fuori sede

Complice il tradizionale appeal della capitale, nel tempo è rimasta quasi inalterata la propensione a trasferirsi in questo luogo ricco di stimoli. Dopo il primo trimestre del 2022, si può tranquillamente affermare che la domanda per posti letto e per stanze ha subito un incremento del 32% rispetto al 2020. Tornano i fuorisede insieme agli studenti del posto, con una netta impennata della richiesta e prezzi che sembrano soddisfare più tipi di esigenze.

I bilocali sono particolarmente richiesti, rappresentando un ottimo compromesso per preservare la propria autonomia, laddove gli spazi vitali sono estremamente importanti. Inoltre i canoni sostenibili sono un’ulteriore spinta a muoversi verso questa scelta.

Per gli studenti universitari le zone più appetibili restano, com’è facile intuire, quelle afferenti alle zone dove sono localizzate le facoltà. La Sapienza, e nello specifico la Città Universitaria in piazzale Aldo Moro, concentra al suo interno la maggior parte delle facoltà dell’Ateneo. Stanze singole e bilocali presenti in quell’area sono dunque richiestissimi.

Anche il Policlinico Umberto 1, che è universitario, è situato vicino alla Città Universitaria. San Lorenzo, viale Ippocrate, piazzale delle Province e piazza Bologna sono tra le opzioni preferite dagli studenti che cercano un bilocale nelle principali vicinanze.

Non è però sempre facile individuare il posto giusto, soprattutto se non ci si avvale del supporto di chi ha esperienza in ambito immobiliare. Per snellire la ricerca ma anche per non essere subissati dall’ansia di ricerche interminabili, esiste un modo più che sicuro per concretizzare l’affitto di un bilocale a Roma.

Zappyrent, agenzia immobiliare online di lunga esperienza e comprovata serietà, propone anche un ampio ventaglio di bilocali in affitto. I prezzi sono decisamente accessibili e partono dai 400€ mensili. La prima garanzia offerta dal portale è la totale affidabilità dei proprietari, che va di pari passo con la possibilità di leggere tutti i dettagli e le informazioni relativi all’appartamento. Una delle priorità degli studenti è quella di conoscere i servizi presenti nelle vicinanze: anche questo è possibile grazie ad una mappa a corredo dell’annuncio.

Un bilocale situato in una zona di maggiore prestigio può raggiungere canoni d’affitto più corposi. Tuttavia, la possibilità di usufruirne insieme ad un compagno di studi o al proprio partner abbatte di molto i costi.

Se è vero che le ricerche principali vengono effettuate nelle zone nelle vicinanze de La Sapienza, è altrettanto vero che Tor Vergata è ugualmente richiesta. Nel famoso quartiere di Roma si trova l’omonima Università. La zona è una delle meno care della città, così come tutte le aree afferenti (Torre Gaia, Torrenova, Giardinetti e Tor Bella Monaca). Gli studenti cercano casa in affitto anche lungo la via Casilina, soprattutto perché passa la linea C della metropolitana.