Bimba dell’asilo dimenticata sullo scuolabus: trovata dopo quattro ore

La piccola si sarebbe addormentata sullo scuolabus, nel tragitto da casa all’asilo. A quel punto l’assistente, per motivi ancora da chiarire, non si sarebbe accorta della piccola, che è rimasta sul mezzo.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni studenti delle scuole medie, che all’uscita da scuola sono saliti sull’autobus e hanno trovato la bambina ancora a bordo del mezzo.

Bambina dell’asilo dimenticata sullo scuolabus

È salita sull’autobus che avrebbe dovuto accompagnarla a scuola. Durante il tragitto, però, si è addormentata. Quando il mezzo è giunto a destinazione, gli altri amichetti di scuola sono scesi, mentre lei è rimasta a bordo dell’autobus. L’assistente che avrebbe dovuto vigilare non si sarebbe accorta della presenza della piccola, una bambina di appena quattro anni.

La vicenda si è registrata nella mattinata del 20 marzo in provincia di Teramo. Ad accorgersi della presenza della piccola sull’autobus sono stati alcuni studenti delle scuole medie, che utilizzano lo stesso mezzo per tornare a casa. Una volta saliti sul bus, hanno trovato la piccola, che è apparsa spaventata, ma in buone condizioni generali.

La bambina è stata affidata alla maestra e quindi ai genitori. Il servizio di scuolabus è gestito da una cooperativa teramana. Al momento non è chiaro se verranno disposti provvedimenti per l’assistente.