Blue Monday 2022, perché oggi 17 gennaio è il giorno più triste dell’anno

Il lunedì è già di per sé un giorno triste perché inizia una nuova settimana e c’è chi torna al lavoro, chi a scuola. Ma oggi il lunedì, che cade il 17 gennaio, è ancora più triste perché è il ‘Blue Monday‘, una tradizione nata nei primi anni 2000, messa a punto da un team di scienziati che ha ribattezzato questa data come la più difficile dell’anno.

Blue Monday: perché oggi 17 gennaio è il giorno più triste

Gli scienziati pare abbiano calcolato, tramite un’equazione, il giorno più triste dell’anno. Il risultato? Il 17 gennaio è da cerchiare in nero sul calendario, con la speranza che passi presto questa giornata. Non si sa se sia o meno una trovata pubblicitaria quella del Blue Monday, che dall’inglese blue sta per malinconia, tristezza. E che, se associato al lunedì, crea una combo perfetta. Ancora di più se si aggiunge una pandemia, che non si può dire ancora finita. E di ‘blue’ da due anni c’è un po’ tutto.

Blue Monday 17 gennaio 2022: come fare per vivere bene questa giornata

Ma come fare per superare il Blue Monday con leggerezza e spensieratezza? Tra i consigli, che valgono sempre (e non solo per oggi), c’è quello di prendersi tempo per se stessi, incontrare (in sicurezza) un amico, leggere un libro, fare sport e allentare la tensione. Per iniziare bene la settimana, per ingranare la marcia e lasciarsi alle spalle quello che viene definito ‘il giorno più triste dell’anno’. Sta a noi far sì che non lo diventi davvero!