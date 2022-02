Bollette luce, gas e acqua: la lista dei Comuni e delle Regioni che pagano di più

Luce, gas, acqua, prezzi alle stelle per le bollette. Mesi duri per gli italiani alle prese con i rincari monstre delle utenze, ai quali sommare, come se non bastasse, gli incrementi del costo del carburante. Ma oltre ai singoli utenti ci sono da considerare i costi sostenuti dalla Pubblica Amministrazione per le proprie strutture sui territori: su quest’ultimo fronte è stato pubblicato uno studio che analizza, sulla base dei dati ufficiali, le spese sostenute Regione per Regione per mantenere le proprie strutture amministrative. Ecco quelle più “virtuose”, dove si paga di meno, e quelle invece con un punteggio più basso.

Bollette luce, la lista dei Comuni e delle Regioni che pagano di più

I dati sono relativi a uno studio realizzato dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa nell’ambito del progetto “Pitagora” realizzato per Adnkronos che analizza la spesa sostenuta nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia per il mantenimento dei loro uffici e delle loro strutture. Partiamo dalle bollette della luce. Queste quelle più virtuose con un rating di tripla A.

Emilia Romagna (2 milioni 362mila euro spesi in bollette per l’energia elettrica);

Liguria (769mila euro);

Lombardia (5 milioni 731mila euro);

Molise (109mila euro);

Piemonte (1 milione 520mila euro);

Toscana (1 milione 301mila euro);

Veneto (1 milione 250mila euro).

La peggiore, quindi la meno virtuosa, classificata con un rating “C” è la Regione Campania che ha sborsato la cifra monstre di quasi 84 milioni di euro con un incremento altissimo rispetto all’anno precedente dove erano stati spesi circa 36 milioni di euro. Leggermente meglio troviamo la Calabria (BBB), e la Basilicata (BB).

Bollette gas, la lista dei Comuni e delle Regioni che pagano di più

Passiamo al gas. In questo caso le Regioni in “tripla A” sono:

Calabria (21 mila 125 euro);

Lazio (32 mila 951 euro);

Marche (7 mila 993 euro).

Quindi, a scendere, troviamo:

Lombardia ‘AA’ (377 mila 172 euro)

Liguria ‘A’ (92 mila 633 euro)

Emilia Romagna “BBB” (398 mila euro di spesa per il gas)

Piemonte “BBB” (399 mila 741 euro);

Puglia “BBB” (385 mila 268 euro).

Campania “BB”

Toscana “BB”

Al Molise il punteggio più basso con il rating “C”.

Bollette acqua, la lista dei Comuni e delle Regioni che pagano di più

Chiude la classifica delle bollette per l’acqua. Secondo i dati raccolti dal centro ricerche è il Lazio la Regione peggiore con un rating “C” a causa di una spesa idrica fuori controllo, oltre 2 milioni e 300 mila. Quelle più virtuose sono invece la Lombardia (Tripla A) con poco meno di 100mila euro spesi. Seguono Veneto e Calabria.