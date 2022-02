Bollettino Covid, i dati di oggi nel Lazio. Salgono positivi, decessi e ricoveri

Covid, parla D’Amato: “Oggi nel Lazio su un totale di 76.198 tamponi, si registrano 7.407 nuovi casi positivi (+3.748), sono 57 i decessi (+41) il dato comprende un recupero di notifiche, 1.878 i ricoverati (+17), 175 le terapie intensive (-5) e +9.388 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,7%. I casi a Roma città sono a quota 3.222. A Ostia chiude l’hub vaccinale del polo natatorio in sinergia con la federazione italiana nuoto che ringrazio per il grande lavoro svolto. In dieci mesi sono stati somministrati oltre 160 mila vaccini. Dal 21 febbraio parte il tour vaccinale della asl di Rieti con un camper itinerante nelle scuole.” Superata quota 13 milioni e 100 mila vaccini complessivi, superate le 3,7 milioni di dosi booster effettuate, il 78% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 142 mila i bambini con prima dose. Da domani accesso libero negli orari di apertura degli hub vaccinali per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione.

La situazione nelle ASL

Asl Roma 1: sono 1.298 i nuovi casi e 8 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.033 i nuovi casi e 11 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 891 i nuovi casi e 8 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 390 i nuovi casi e 7 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 653 i nuovi casi e 9 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 891 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

La situazione nelle province

Nelle province si registrano 2.251 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 586 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.033 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 209 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 423 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Covid: Altre informazioni Potenziato nelle scuole il contact tracing disposizione degli studenti. Si accede su prenotazione sulla piattaforma della Regione Lazio con la tessera sanitaria e indicando l’Istituto scolastico. Mediamente a disposizione circa il 50% dei posti giornalieri. Attive le prenotazioni per i vaccini pediatrici sul portale regionale. Somministrate oltre 1 milioni e 240 mila dosi di vaccino antinfluenzale. Sono attivi nella campagna ad oggi 4.033 medici di medicina generale e 445 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.