Bonus affitto giovani: cos’è, requisiti, come fare richiesta

Bonus affitto. Vivere da soli, si sa, non è certo una passeggiata: responsabilità, scadenze da rispettare e soprattutto l’affitto da pagare! Certo, la spesa più sostanziosa da affrontare. Ed è proprio per questo che il Governo ha pensato di prolungare anche per quest’anno il bonus affitto pensato per i giovani che voglio andare via di casa o che studiano, lavorano, lontani dai genitori.

Legge di Bilancio: confermata l’agevolazione anche per quest’anno

Anche per quest’anno la Legge di Bilancio ha deciso di confermare il bonus affitto giovani. Un’agevolazione rivolta ai giovani di età compresa tra i 10 e i 31 anni non compiuti, i quali abitano in case diverse rispetto a quella dei genitori. Un unico requisito, oltre all’età anagrafica: il reddito complessivo di tali individui non deve superare i 15.493,71 euro. Ma vediamo, ora, quali sono le novità introdotte dall’ultima circolare 9/E del primo aprile.

Un bonus pensato per i giovani

Il bonus in questione, rivolto ai giovani che non vivono insieme ai genitori, è un’agevolazione pensata per abbattere le difficoltà che comporta la vita lontani dal proprio nucleo genitoriale. Il sussidio prevede una detrazione Irpef del 20% del canone di locazione fino a un massimo di 2.000 euro e può essere applicata ai primi quattro anni di locazione.

Anche per studenti universitari

Certo, può rivelarsi molto utile anche, e soprattutto, per gli studenti e le studentesse fuori sede. Infatti, non è necessario che la locazione riguardi un’intera unità immobiliare, ma è applicabile anche a una sola parte di essa, come ad esempio la classica stanza presa in affitto da chi studia lontano da casa.

Esclusione dal bonus

Per quanto riguarda, invece, i lavoratori dipendenti, l’agevolazione può essere richiesta a patto che la nuova residenza sia situata ad almeno a 100 km dalla precedente. Infine, vengono esclusi definitivamente dal bonus coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente come nel caso dei Co.co.co.