Bonus alberghi 2022: cos’è, importo, data click day e come fare richiesta per il Superbonus 80%

Bonus alberghi, è finalmente arrivato il momento del Superbonus 80%. Domani, 28 febbraio, sarà infatti il click day in cui si potrà richiedere il contributo statale offerto dal Governo. Ma in cosa consiste e che cos’è esattamente il Bonus Alberghi 2022? Promossa dal Ministero del Turismo, si tratta di una misura IFIT, ovvero uno degli “Incentivi finanziari per le imprese turistiche” e i fondi sono compresi nel PNRR, ovvero nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Gli incentivi stanziati per le aziende del settore turistico saranno fruibili sia attraverso contributi a fondo perduto che sotto forma di crediti d’imposta, e sono destinati a favorire gli interventi di riqualificazione delle strutture.

Bonus alberghi 2022: come e quando fare richiesta

Per poter usufruire del bonus alberghi 2022 occorre attendere il click day, ovvero il 28 febbraio, a partire dalle ore 12:00. Si potrà accedere al bonus fino al 30 marzo alle ore 17:00. L’accesso si potrà effettuare tramite la piattaforma web di Invitalia. Si potrà fare domanda solo se muniti di un’identità digitale che può essere lo SPID, CNS (carta nazionale dei servizi, CIE (Carta d’identità elettronica). Una volta effettuato l’accesso si deve accedere alla propria area riservata e lì occorre compilare online il modulo di domanda, già disponibile sul sito. Serve inoltre una firma digitale e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Bonus alberghi, come funziona

Sono stati stanziati in totale 600 milioni di euro da assegnare in 4 anni. Una volta inviata la domanda, verrà verificata: le verifiche vengono effettuate in ordine cronologico di presentazione. E’ possibile modificare o integrare la domanda già presentata, dopo che verrà attribuito un numero di protocollo iniziale, ma attenzione: in questo caso sarà assegnato un nuovo protocollo e un nuovo ordine cronologico.

Al termine della delle domande, e comunque entro 60 giorni dalla chiusura dello sportello, verrà pubblicata da Invitalia la graduatoria dei vincitori del bonus.

Le agevolazioni del bonus alberghi 2022

Ma a chi è destinato il Superbonus 80% per il turismo? Potranno accedere al Bonus alberghi le strutture del settore del turismo che effettueranno lavori di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza degli edifici.

Il bonus si suddivide in due distinte agevolazioni: una è il credito di imposta pari all’80% delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione, l’altra è un contributo a fondo perduto, così ripartito:

fino a 30 mila euro se la quota di spesa sostenuta è destinata per almeno il 15% alla digitalizzazione e all’innovazione tecnologica ed energetica;

se la quota di spesa sostenuta è destinata per almeno il 15% alla digitalizzazione e all’innovazione tecnologica ed energetica; fino a 20 mila euro se la società è composta da donne o giovani under 35;

se la società è composta da donne o giovani under 35; fino ad ulteriori 10 mila euro se l’impresa si trova nel Sud Italia o nelle Isole (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).