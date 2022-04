Bonus Asilo nido 2022: a chi spetta, come funziona, come fare domanda

Sono tantissimi le mamme e papà con figli da 0 a 3 anni ad interessarsi al Bonus Asilo Nido. Ma di cosa si tratta nello specifico? Come si fa a richiederlo e cosa prevede il nuovo bonus asilo nido 2022? Scopriamolo insieme.

Bonus Asilo Nido: che cos’è

Innanzi tutto specifichiamo che il bonus asilo nido è un incentivo volto a sostenere le spese delle rette di asili nido pubblici o privati o quelle legate all’assistenza domiciliare di bambini al di sotto dei 3 anni affetti da gravi patologie croniche. Per accedere al bonus è disponibile una piattaforma online messa a disposizione dall’INPS. Proprio su questa piattaforma si dovrà compilare e inoltrare la domanda per richiedere il bonus. Ecco la procedura:

Come richiedere il bonus

Per presentare la domanda di richiesta del bonus asilo nido 2022 è necessario accedere al sito dell’INPS tramite SPID, CIE o CNS. La registrazione deve essere effettuata a nome del genitore o tutore del bambino titolare dei pagamenti delle rette scolastiche.

Il bonus si ottiene presentando la documentazione che attesta l’avvenuto pagamento delle singole rette scolastiche. “All’atto della presentazione della domanda – specifica l’INPS – deve essere allegata la documentazione comprovante il pagamento almeno di una retta relativa ad un mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino”.

I requisiti

Sono necessari alcuni requisiti per per poter accedere ai contributi del bonus asilo nido 2022, ecco quali:

avere la cittadinanza italiana o di un altro Paese UE;

in alternativa, avere un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, una carta di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione Europea, una carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione Europea o godere dello status di rifugiato politico;

avere la residenza in Italia;

Per quanto riguarda il contributo asilo nido: il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta;

Per quanto riguarda il contributo per l’assistenza domiciliare: il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.

Bonus asilo nido 2022: importi

Per quanto riguarda invece gli importi del bonus, questi variano a seconda del numero dei figli, del reddito e del patrimonio del nucleo familiare. In base a queste varianti si possono ottenere contributi a partire da 1.500 euro, fino a 3.000 euro. Ecco come sono suddivisi: