Bonus bici e monopattini 2022, fino a 750 euro: come richiederlo, a chi spetta e dove fare domanda

Torna il Bonus bici e monopattini anche nel 2022. Dopo il successo della prima tornata di incentivi il Governo ha deciso di riconfermare il bonus per chi decide di operare una scelta green ed eco-sostenibile per spostarsi in città. Sarà così possibile richiedere un bonus fino a 750 euro, anche se sotto forma di credito d’imposta. Una scelta, quella dell’esecutivo, incentrata sempre più verso una mobilità più sostenibile e limitare, laddove possibile, le emissioni nocive. Vediamo di saperne di più.

Bonus bici e monopattini 2022: cos’è, come funziona, importo massimo

L’importo stanziato è pari a 5 milioni di euro complessivi. Il decreto Rilancio ha previsto un credito d’imposta per chi ha sostenuto spese per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilità sostenibile. Il credito d’imposta viene riconosciuto nella misura massima di 750 euro.

Tuttavia, considerato che il tetto per la spesa complessiva è di 5 milioni di euro come visto, l’Agenzia calcolerà la percentuale rapportando questo importo all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate. Ecco dunque come richiederlo.

Mobilità sostenibile, come richiedere il credito d’imposta

Il bonus bici è riconosciuto alle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, hanno sostenuto spese per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari. Potrà essere richiesto anche da chi avrà sottoscritto abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Credito riconosciuto anche a coloro che hanno rottamato, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, a bassa emissione di anidride carbonica (Co2 compresa tra 0 e 110 g/km), un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dalla normativa in materia.

L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia delle Entrate dal 13 aprile al 13 maggio 2022. Bisognerà inviare il modello approvato con il Provvedimento di oggi tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi. Servirà come diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022.