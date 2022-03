Bonus Carburante 2022, a chi spetta, importo e come richiedere il buono per benzina e diesel

Novità sul fronte del caro carburanti considerando il provvedimento, una sorta di bonus carburante, che il Governo vorrebbe varare per contrastare l’aumento dei prezzi. Da giorni ormai i listini vengono continuamente ritoccati al rialzo tanto che fare rifornimento sta diventando sempre più un salasso per gli automobilisti (e camionisti!).

Come funziona il bonus carburante

A parlare della misura è stato Gilberto Pichetto, che ricopre il ruolo di Viceministro allo sviluppo Economico. Precisiamo che al momento non si è parlato di un bonus in senso stretto ma piuttosto di una serie di interventi per ridurre la spesa a carico delle famiglie. Tra queste, dato che al momento sono esclusi interventi sulle accise, potrebbe esserci un’azione sull’Iva.

I tempi sono però stretti considerando inoltre che il conflitto in Ucraina sta aggravando ulteriormente il quadro internazionale. Se dunque non sarà possibile richiedere al momento un bonus, e quindi un sostegno immediato, la speranza è che il Governo giunga a provvedimenti altrettanto efficaci per frenare l’aumento dei prezzi.

Caro carburanti, quanto costa fare benzina in Italia

Gli ultimi aggiornamenti disponibili sul sito del MISE, il prossimo è atteso per oggi nelle prossime ore, vedevano il prezzo della benzina attestato, in media, a 1.86 e il gasolio oltre l’1.70. Oltre 2 euro il prezzo al servito.