Bonus centri estivi INPS 2022: scadenza della domanda entro il 20 giugno

Ultimi giorni per fare la domanda per usufruire del bonus centri estivi INPS 2022. Infatti, si potrà presentare la richiesta sul sito fino alle ore 12 del 20 giugno 2022. Il bando, pubblicato dall’istituto il 31 maggio, garantisce un rimborso per le spese effettuate per l’iscrizione a centri estivi diurni nel Bel Paese.

I beneficiari del bonus

Questo bonus è riservato ai figli di dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione. La loro età deve essere tra i 3 e i 14 anni compiuti alla data del 30 giugno.

Posso beneficiare del bonus anche i figli affidatari e gli orfani.

Cosa prevede il bonus

Il bonus consiste nel rimborso spese per l’iscrizione a centri estivi diurni in Italia, da giugno fino al 10 settembre 2022. l’INPS provvederà a rimborsare fino a 100 euro a settimana, per un massimo di 20 giorni anche non consecutivi, per i servizi erogati da un unico fornitore. Questo potrà essere scelto dal richiedente.

Il contributo copre tutte le spese per:

le attività ludico-ricreative-sportive previste,

il vitto (merende e pranzo);

eventuali gite;

altre attività previste nel programma del centro;

copertura assicurativa.

La struttura deve presentare i protocolli di sicurezza anti Covid. Se il centro è in grado di accogliere strutturalmente anche le persone disabili, deve altresì avere in seno personale direttivo, educativo ed ausiliario addetto alla loro gestione.

Come si compila la domanda

Il termine ultimo per presentare la domanda è il 20 giugno 2022, solo in modalità telematica, dall’area riservata INPS attraverso lo Spid. Si accede alla voce ” Domande Welfare in un click” e si seleziona ” Centri estivi 2022“.

Questo contributo non è compatibile con i bandi EstateINPSieme in Italia 2022, Estate INPSieme all’estero o con altri rimborsi erogati dallo stesso ente.

La graduatoria

In fase di graduatoria sarà data la precedenza assoluta agli orfani e alle persone con disabilità, per le quali è prevista una riserva di 500 posti. Tutti gli altri candidati saranno collocati in graduatoria per valore Isee crescente. I giovani con disabilità grave o gravissima avranno una maggiorazione del contributo pari al 50 percento per le spese dell’assistenza dedicata.

La graduatoria verrà pubblicata entro il 20 luglio 2022. I beneficiari avranno tempo fino al 14 ottobre 2022 per caricare sul sito dell’INPS i dati relativi a iscrizione, costo del centro estivo, durata e il codice IBAN per il versamento. L’ Istituto provvederà poi a pagare il rimborso entro il 31 dicembre 2022.