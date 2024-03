Bonus computer, ricco contributo di 300 euro: chi ne ha diritto e come richiederlo

Per chi non lo sapesse, esiste la possibilità di acquistare un computer usufruendo di un bonus di 300 euro. Come richiedere il contributo e a chi spetta questo beneficio economico?

Di seguito le informazioni necessarie per poter acquistare un pc e sulle modalità di richiesta del bonus.

Bonus computer di 300 euro

Non tutti sono a conoscenza del fatto che il governo ha istituito un bonus per poter acquistare un computer, usufruendo di uno sconto molto cospicuo, di ben 300 euro. A chi spetta questo beneficio economico e come farne richiesta? Innanzitutto è bene sapere che questo bonus è destinato agli studenti delle scuole superiori e università.

Nello specifico, il bonus consiste in uno sconto di 300 euro che viene applicato sull’acquisto di un computer, che può essere un Mac, fisso o portatile, o un pc, sia usato che nuovo. Nessun vincolo sul sistema operativo installato, quindi si può spaziare tra tutti quelli disponibili. Il bonus non può essere utilizzato per l’acquisto di stampanti o scanner. Se si è già beneficiato del bonus lo scorso anno, non è possibile richiederlo nuovamente.

Come fare domanda per il bonus computer 2024

La richiesta per ottenere il bonus computer da 300 euro può essere effettuata solamente tramite l’applicazione IO, gestita da PagoPA. Per farlo, è necessario essere in possesso delle credenziali Cie o Spid. Una volta effettuato l’accesso, è possibile – dalla sezione Bonus e sconti – compilare la domanda per accedere al bonus computer. Bisogna inserire codice fiscale, documento di identità e documento Isee in corso di validità.

Come già anticipato, il bonus computer può essere richieste dalle famiglie di studenti universitari e che frequentano la scuola superiore. Una volta utilizzato, non può essere richiesto una seconda volta. Il limite di accesso al bonus è dettato da una soglia Isee, che non deve superare i 20mila euro.

Il Bonus computer non può essere utilizzato per la connessione internet, per la quale invece è possibile fare richiesta di un incentivo, un voucher fornito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso Infratel, che ammonta a 100 euro e che può essere utilizzato per il pagamento degli abbonamenti domestici alla rete internet. Tuttavia, per questo secondo incentivo economico non sono state ancora rese note le modalità di richiesta e di accesso.

È bene non confondere quindi i due incentivi governativi, che spettano a categorie differenti di cittadini e che hanno destinazioni d’uso completamente diverse.