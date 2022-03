Bonus Contributi 2022 per lavoratori dipendenti: ecco come richiederlo

Agevolazione per tutti i lavoratori dipendenti per il 2022 con la nuova legge di Bilancio. Si tratta di una sorta di bonus contributi che prevede lo “scorporo” di una percentuale pari allo 0.8% sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. La misura è stata disposta in via eccezionale e riguarderà le buste paga dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022.

Cos’è e a chi spetta

A spiegare la norma ha provveduto ieri l’Inps attraverso un’apposita circolare. L’esonero riguarderà tutti i lavoratori dipendenti escludendo tuttavia i rapporti di lavoro domestico. Nel periodo summenzionato dunque verrà riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali.

Potranno accedere al beneficio tutti i soggetti specificati nella Legge di Bilancio 2022. Si tratta quindi di tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

I requisiti

Viene stabilito tuttavia un tetto. La retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non deve eccedere l’importo al mese di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Per ciò che riguarda invece le pensioni resta ferma l’aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni pensionistiche.

Come funziona l’esonero dei contributi in busta paga

Ma come si applicherà il bonus contributi? Facciamo un esempio. Supponiamo che per il mese di riferimento il lavoratore non superi la soglia-limite fissata, ovvero i 2.692 euro. Ipotizziamo poi che lo stesso dipendente abbia come quota di contribuzione a carico il 9,19 per cento. Ebbene quest’ultima, in forza dell’esonero in trattazione, potrà essere ridotta di 0,8 punti percentuali, ossia potrà essere determinata per un ammontare pari a 8,39 punti percentuali. Per questo il beneficio si tradurrà concretamente sulla retribuzione lorda del lavoratore.

Clicca qui per leggere il testo completo della circolare INPS n. 43 del 22 marzo 2022