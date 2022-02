Bonus Cultura 2022, a chi spetta, importo, come ottenerlo e quando scade il voucher. Ancora pochi giorni di tempo per spendere il bonus cultura destinato all’acquisto di libri o per partecipare a eventi teatrali o concerti. L’ultima misura in vigore riguarda i nati nel 2002 che avranno ancora tempo fino a fine febbraio per spendere il proprio voucher.

Bonus Cultura 2022: ecco a chi spetta

La misura spetta a tutti i ragazzi che hanno compiuto 18 anni. Per la registrazione il termine ultimo per inserire i propri dati nell’app dedicata, 18app, era il 31 agosto 2021. Per registrarsi, ricevere e poter spendere il Bonus Cultura era ed è necessario accedere solo ed esclusivamente dal sito ufficiale www.18app.italia.it.

Importo, come ottenere il Bonus Cultura e quando scade il voucher

Il bonus consiste in 500€ da spendere in buoni per cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro, di lingua straniera, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale. Per spenderlo, per chi lo ha richiesto, c’è tempo fino al 28 febbraio 2022.