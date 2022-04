Bonus da 1800€ per tutti senza Isee: ecco come richiederlo

Novità nell’ambito di chi ha intrapreso lavori di recupero di immobili o più semplicemente di ristrutturazione. Si tratta di una sorta di bonus dall’importo di 1.800 euro ai quali accedere con requisiti non troppo stringenti. Vediamo di cosa si tratta.

Cos’è il bonus verde 2022

Il provvedimento, chiamato Bonus Verde, è gestito dall’Agenzia delle Entrate. La Legge di Bilancio 2022 lo ha prorogato fino al 2024. Ma in cosa consiste? Si tratta di in una detrazione Irpef pari al 36% per le spese sostenute per determinati interventi. Quali? Ecco l’elenco fornito dal sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate:

Realizzazione di coperture a verde

Realizzazione di giardini pensili

Sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione

Realizzazione pozzi

Rientrano nei costi sostenuti dal cittadino anche tutti quegli interventi riguardanti la progettazione e la manutenzione sempre connessi agli interventi sopra elencati.

Importo

La detrazione fiscale non viene corrisposta in un’unica soluzione ma viene ripartita in dieci quote annuali. Si calcola su un importo massimo di 5.000 euro per abitazione fino ad arrivare alla detrazione massima pari a 1.800 euro. Ovvero il 36% per l’appunto.

Requisiti

Ci sono però una serie di condizioni da rispettare per rientrare nel bonus verde 2022. La prima è che le spese – ma non è una novità – siano documentate, cioè devono avvenire attraverso strumenti tracciabili. Quindi bonifico, bancomat, ecc. Hanno diritto quindi all’agevolazione i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese.

Condomini

C’è poi un’ulteriore possibilità. Per usufruire della detrazione non è necessario avere per forza una casa o una villetta con giardino. Nel bonus rientrano infatti anche le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.

In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Quando non spetta la detrazione

Infine ci sono delle limitazioni. Ai fini del bonus verde non vengono calcolate le spese per la manutenzione ordinaria dei giardini preesistenti in assenza di uno degli interventi specifici descritti in questo articolo. Lo stesso si può dire dei cosiddetti lavori eseguiti “in economia”.