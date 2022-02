Bonus disabili 2022: a chi spetta, importo e come fare domanda

Bonus disabili 2022, tutte le informazioni per la misura varata dal Governo a favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità. Si tratta di un provvedimento in realtà contenuto nella legge di Bilancio dello scorso anno ma la cui applicazione ha subito ritardi. Ora però dovremmo esserci. Vediamo dunque chi può usufruirne, qual è l’importo che si può ricevere e come presentare domanda.

Bonus disabili 2022: a chi spetta

Partiamo dalla platea degli aventi diritto, ovvero chi può fare richiesta per il bonus. Come detto il provvedimento era stato inserito nella Legge di Bilancio 2021. All’interno del testo era stato previsto un contributo economico a favore di genitori disoccupati o monoreddito, di nuclei familiari monoparentali, che hanno a carico figli con una disabilità non inferiore al 60%.

Come fare domanda e come richiedere il bonus disabili 2022

L’INPS lo scorso 31 gennaio ha comunicato il lancio online del servizio telematico per presentare la domanda di fruizione del contributo per genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità.

Per i cittadini la procedura è disponibile accedendo al servizio Contributo genitori con figli con disabilità, mentre i patronati possono trovare il servizio all’interno di Servizi per i Patronati. Per accedere alla procedura è necessario disporre delle credenziali SPID almeno di II livello, CIE o CNS. Una circolare INPS di prossima emanazione illustrerà nel dettaglio il nuovo beneficio e detterà le istruzioni operative per la gestione dei pagamenti.