Bonus famiglie, quali sono le detrazioni riconosciute con il 730? Cosa sapere e quanto si può recuperare dalle tasse

Ecco le detrazioni possibili sulla Dichiarazione dei Redditi sul Modello 730 per avere i Bonus delle Famiglie.

Con la consegna delle Dichiarazioni dei Redditi, le famiglie pensano ai bonus che possono nascere con la compilazione del Modello 730. In tal senso si parla delle detrazioni riconosciute dall’Agenzia delle Entrate, che per quest’anno hanno cambiato nuovamente regole. Grazie alla consulenza di un CAF, le famiglie interessate possono scoprire approfonditamente quali tipologie di detrazioni possono accedere da qui ai prossimi mesi.

Bonus famiglie, le detrazioni sul Modello 730

Tali detrazioni sono interessantissime per le famiglie, poiché a ogni nucleo familiare garantirebbe un notevole risparmio fiscale. Nei termini tecnici, ai nuclei familiari interessati è permessa la possibilità di recuperare una parte dell’imposta versata nell’anno precedente.

Per quello che concerne le detrazioni familiari a carico, queste sono applicate direttamente dal datore di lavoro all’interno delle singole buste paga dei propri dipendenti con famiglia. Se questa tipologia di operazione non avvenisse, il singolo dipendente può richiederlo nella dichiarazione dei redditi al fine di ottenere il rimborso dall’Agenzia delle Entrate.

I bonus per le famiglie

Tra i bonus che troviamo per le famiglie italiane, due esempi sono individuati nel “Bonus Asilo Nido” e le detrazioni per spese scolastiche. Queste, infatti, all’interno dello Stato Italiano, sono delle detrazioni che è possibile richiedere per ogni nucleo familiare che riprende determinati requisiti e ne ha interesse. Tra le spese che possono essere detratte, ricordiamo che troviamo anche le iscrizioni a scuola e le rette scolastiche.

Altre detrazioni con il Bonus Famiglie

Nella famiglia includiamo anche i nostri animali. In tal senso, le detrazioni sul Modello 730 quest’anno permetteranno d’inserire le spese mediche familiari e anche quelle ai veterinari per i nostri animali domestici. Secondo i calcoli stimati attorno alle detrazioni di questa tipologia, le famiglie interessate possono recuperare il 19% delle spese effettuate sia sul piano sanitario ma anche per curare i propri animali.

Bisogna rispettare delle precise regole per ottenere queste detrazioni. Se parliamo di spese sanitarie, dobbiamo obbligatoriamente conservare tutta la documentazione legata alla spesa sanitaria. Inoltre, tale visita dev’essere stata pagata attraverso degli strumenti – ovvero transazioni – tracciabili dallo Stato Italiano.

Troviamo anche questo bonus per le famiglie

All’interno delle detrazioni dedicate alle famiglie, dal 2024 vediamo anche la possibilità di detrarre il canone d’affitto attraverso la compilazione del Modello 730. Un’opzione che va incontro ai tempi attuali e soprattutto alle difficoltà che da diversi mesi incombono sugli affittuari, che vedono un aumento vertiginoso dei costi.

Troviamo inoltre altre detrazioni: la palestra per i figli; l’acquisto di strumenti musicali; gli interessi passivi del mutuo; l’attività fisica e il Bonus per chi cambia residenza per il lavoro.