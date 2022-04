Bonus mobili ed elettrodomestici: a chi spetta, cos’è, come funziona

Ci sono una serie di bonus che lo Stato mette ha disposizione dei vari cittadini: uno di esso è sui mobili e gli elettrodomestici. Andrà a coprire le spese che sono state sostenute per l’acquisto di questi oggetti effettuati entro il 31 dicembre 2024 e ha anche, in contemporanea, fatto interventi di ristrutturazione edilizia dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello in cui ha acquistato tali beni. Ma come funziona? Vediamolo insieme.

Come funziona il bonus

Questo bonus consiste in una detrazione Iperf del 50% sulle spese sostenute: la proroga è stata effettuata con la Legge di bilancio del 2022. Vale per l’acquisto di elettrodomestici dalla classe A in poi per i forni, dalla classe E in poi per quanto riguarda lavastoviglie, lavasciugatrici e lavatrici, dalla classe F in poi per i congelatori e i frigoriferi. Ma non solo: è necessario anche aver effettuato degli interventi di ristrutturazione edilizia l’anno precedente a quello dell’acquisto.

Per cosa si può usare

Questo bonus può essere usato per l’acquisto di:

armadi;

letti;

cassettiere;

scrivanie;

librerie;

tavoli;

comodini;

sedie;

divani;

credenze;

poltrone;

materassi;

apparecchi per l’illuminazione.

Importo massimo

Ma come si calcola la detrazione? L’importo massimo è di 10mila euro (2022) e 5mila euro per il 2023 e 2024. Perché questa riduzione? Lo spiega l’agenzia: «se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono stati effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, o sono iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa deve essere considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è usufruito della detrazione».