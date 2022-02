Bonus occhiali 2022: chi può richiederlo, importo e come fare domanda

Bonus vista. E con occhiali, sia chiaro, si intendono anche le lenti a contato. Il bonus in questione sarebbe dovuto arrivare già da tempo, ma al momento non si conosce ancora la data in cui partirà ufficialmente l’incentivo. Si sa che ci sarà, ma non si sa quanto. E’ come parlare di un buon proposito insomma. Il tutto, poi, nonostante un fondo alquanto dedicato da ben 5 milioni di euro l’anno fino al 2023. C’è anche il via libera della Legge di Bilancio valida per lo scorso anno, ma comunque il contributo non è ancora arrivato. Intanto che aspettiamo, vediamo quali sono le ultime novitàa e a chi sarebbe rivolto il suddetto incentivo.

Leggi anche: Bonus materassi 2022: a chi spetta, importo e come richiederlo

Bonus vista: come riceverlo

Il bonus in questione, noto anche ai più come bonus vista, è un contributo una tantum dal valore di 50 euro, e sarà riconosciuto ai soggetti che hanno acquato occhiali nuovi o lenti a contatto dal 2021 al 2023. Ovviamente, c’è da tenere in considerazione l’ISEE, poiché il contributo sarà disponibile solamente per chi ha un reddito non superiore ai 10.000 euro. Il nome del bonus parla chiaro: potrà essere erogato solamente per l’acquisto di occhiali o lenti a contatto necessari per difetti della vista e patologie agli occhi. Di certo, non potrà essere usato pero occhiali da sole o lenti a contatto per uso estetico.