Bonus Patente 2022: a chi spetta, importo e come richiederlo

Bonus Patente: ecco tutto quello che c’è da sapere. Si tratta di uno degli elementi affrontati dal decreto Milleproroghe, nello specifico si parla dell’emendamento che prevede la creazione del fondo “Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto”. Sono previsti 3,7 milioni per il 2022 e 5,4 milioni per gli anni dal 2023 al 2026: questi soldi andranno a coprire dei voucher per i giovani tra i 18 e i 35 anni che prenderanno la patente di guida dei mezzi pesanti.

Bonus Patente: parla Alessandro Morelli

Queste le parole di Alessandro Morelli, viceministro delle Infrastrutture e creatore del bonus camionisti: “All’erogazione di questo voucher, che ha incontrato anche il favore del ministro Enrico Giovannini, saranno destinati 25,3 milioni di euro in 5 anni: in questo modo si potrebbe raggiungere l’obiettivo di formare almeno 10mila nuovi giovani conducenti di mezzi pesanti nei prossimi cinque anni”. Il bonus di cui parliamo verrà erogato a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2026 e rappresenterà il contributo pari all’80% della spesa complessiva fino a un massimo di 2.500 euro in voucher.

A chi spettano i voucher?

A chi spetta questo voucher? A tutti i cittadini tra i 18 e i 35 anni che vogliano conseguire la patente e le abilitazioni professionali per la guida di mezzi utilizzabili per il trasporto di persone e merci. Questo voucher potrà essere richiesto una sola volta, c’è inoltre da sapere che non rientra nel reddito imponibile del beneficiario e non sarà contato nel valore dell’Isee. Per quanto riguarda le modalità relative a come presentare la domanda tutto sarà chiarito con un decreto del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, coadiuvato dal ministro dell’Economia e delle finanze.

Patenti speciali, i costi

Per avere un’idea dei costi consideriamo che la patente C può costare tra 850 e 1200 euro: questo dipende dalla scelta se fare teoria da privatista oppure con una autoscuola. La patente E invece è intorno ai 750 euro, mentre la Carta di Qualificazione del Conducente o CQC può arrivare anche a più di 2000 euro.

