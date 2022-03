Bonus Spesa 2022, cos’è, a chi spetta e come richiedere la Carta Acquisti

La Carta Acquisti 2022 è uno sostegno erogato dallo stato ai cittadini di età superiore ai 65 anni o inferiore ai 3 anni che abbiano terminate caratteristiche e che facciano domanda (in caso di minori attraverso i genitori). La carta acquisti serve per il sostegno della spesa alimentare, sanitaria e il pagamento delle bollette della luce e del gas.

Si tratta di una sorta di carta di credito ricaricabile dal valore di 40 euro al mese. La carta viene caricata dallo Stato ogni due mesi con 80 euro (40 euro x 2 = 80 euro) sulla base degli stanziamenti via via disponibili. Una volta ottenuta, le ricariche si ottengono senza ulteriori richieste o formalità di sorta. La card funziona come una normale carta di credito e può essere anche utilizzata per avere degli sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti.

Carta Acquisti: a chi spetta

Per avere la Carta Acquisti bisogna aver compiuto i 65 anni di età: viene infatti concessa ai cittadini di età superiore o uguale ai 65 anni. Ma è anche destinata ai bambini di età inferiore ai tre anni. In questo caso il Titolare della Carta è il genitore. In entrambi i casi, occorre che le persone che fanno richiesta siano in possesso di particolari requisiti legati al reddito.

Come fare domanda

Si può richiedere la Carta Acquisti negli Uffici Postali, presentando il modulo di richiesta con la relativa documentazione comprensiva di il modello ISEE in corso di validità. Una volta concessa e ricaricata, la Carta Acquisti potrà essere utilizzata per pagare le bollette di gas e luce, nei negozi di alimentari, nelle farmacie e nelle parafarmacie abilitate al circuito Mastercard.